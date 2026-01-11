Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Ουκρανία: Πλήγματα σε πλατφόρμες γεωτρήσεων της ρωσικής Lukoil από ουκρανικά drones

Ουκρανία: Πλήγματα σε πλατφόρμες γεωτρήσεων της ρωσικής Lukoil από ουκρανικά drones
Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα (11/1) ότι έπληξαν τρεις πλατφόρμες γεωτρήσεων στην Κασπία Θάλασσα που ήταν ιδιοκτησίας της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρίας Lukoil.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση επλήγησαν οι πλατφόρμες, V. Filanovsky, ‍Yuri ‍Korchagin και Valery Grayfer.

“Οι υποδομές αυτές χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη του ρωσικού στρατού κατοχής. Καταγράφηκαν άμεσα πλήγματα. Η έκταση των καταστροφών αξιολογείται”, ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

