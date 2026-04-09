Τρόμος στο Μαρούσι: Άγνωστος μαχαίρωσε 17χρονο για να του κλέψει μια χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό

Ένας 17χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο καθώς μαχαιρώθηκε από άγνωστο άτομο τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Τετάρτης στο Μαρούσι.

Στη συμβολή των οδών Δάφνης αι Αναπαύσεως κάθονταν τρεις φίλοι σε ένα μικρό παρκάκι. Το θύμα 17 ετών ήταν μαζί με άλλους δύο φίλους του ανήλικους ημεδαπούς 20 και 19 ετών.

Ξαφνικά εμφανίστηκε ένας άγνωστος και προσπάθησε να πάρει από τον 17χρονο αλβανικής καταγωγής την χρυσή αλυσίδα που είχε στον λαιμό του.

Άσκησε σωματική βία αρχικά και τότε το θύμα επειδή αντέδρασε έβγαλε μαχαίρι ο δράστης και του κατάφερε μαχαιριές σε στέρνο, χέρι και πόδι και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο ανήλικος διακομίστηκε αρχικά στο ΚΑΤ και μετά στον Ερυθρό Σταυρό, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Άγνωστο αν πίσω από την επίθεση κρύβονται άλλοι λόγοι και όχι μόνο αυτοί της ληστείας.