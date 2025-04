Ρωσική «μαζική επίθεση με drones» είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 30, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην πόλη Ντνίπρο, στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ Σερχίι Λισάκ.

«Οι Ρώσοι σκότωσαν μικρό παιδί στη Ντνίπρο», ανέφερε ο κ. Λισάκ μέσω Telegram, διευκρινίζοντας κατόπιν πως επρόκειτο για κοριτσάκι 9 μηνών και το δεύτερο θύμα ήταν «ηλικιωμένη». Κατόπιν, έκανε λόγο για τρίτο θύμα.

‼️JUST IN: RUSSIANS UNLEASH HELL ON DNIPRO WITH 'SHAHED' DRONES



Central streets are literally covered in shattered glass after the raid. Explosions and fires are raging across the city. Reports of partial power outages.



Cars are burning at the impact sites. Homes and… pic.twitter.com/8FUu43vWHT