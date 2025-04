Τουλάχιστον 32 νεκροί, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, και περισσότεροι από 80 τραυματίες, είναι ο απολογισμός από τη ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο κέντρο της πόλης Σούμι στα βόρεια της Ουκρανίας, όπως δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Την ίδια ώρα ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική επίθεση βλέπει το φως της δημοσιότητας. Σε αυτό καταγράφονται άνθρωποι όλων των ηλικιών να τρέχουν για να βρουν καταφύγιο, ενώ, αρκετοί είναι εκείνοι που παρασύρθηκαν από το ωστικό κύμα.

Στη συνέχεια ο φακός καταγράφει τις σκηνές χάους που ακολούθησαν.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία από τις πιο καταστροφικές επιθέσεις εναντίων ουκρανών πολιτών από το 2023, όταν 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις στο Κουπιάνσκ.

#BREAKING on this #PalmSunday morning, russians have hit city center in Ukrainian #Sumy with two ballistic missiles, while a lot of people were visiting churches in historical center. Heavy smoke rises from the city center. My friend says there are many victims. 1/2 ⬇️ pic.twitter.com/SMbQibOkIn — Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) April 13, 2025

Καταδικάζει την επίθεση ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση, λέγοντας ότι είναι μία από τις θανατηφόρες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας τη φετινή χρονιά, ενώ κάλεσε για μία σκληρή διεθνή αντίδραση κατά της Μόσχας.

«Μόνο παλιάνθρωποι μπορούν να δράσουν με αυτό τον τρόπο, αφαιρώντας τη ζωή καθημερινών ανθρώπων», ανέφερε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με ένα ανατριχιαστικό βίντεο με πτώματα στο έδαφος, ένα κατεστραμμένο λεωφορείο και καμένα αυτοκίνητα στη μέση ενός κεντρικού δρόμου.

#BREAKING on this #PalmSunday morning, russians have hit city center in Ukrainian #Sumy with two ballistic missiles, while a lot of people were visiting churches in historical center. Heavy smoke rises from the city center. My friend says there are many victims. 1/2 ⬇️ pic.twitter.com/SMbQibOkIn — Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) April 13, 2025

Σολτς: «Τέτοιες ρωσικές επιθέσεις δείχνουν ποια είναι η υποτιθέμενη βούληση για ειρήνη»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς καταδίκασε σήμερα «τη βάρβαρη επίθεση» της Ρωσίας στην πόλη Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπου πυραυλική επίθεση προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 32 ανθρώπων, καταγγέλλοντας την “αδιάκοπη” συνέχιση του πολέμου από τη Μόσχα.

«Τέτοιες ρωσικές επιθέσεις δείχνουν ποια είναι η υποτιθέμενη βούληση για ειρήνη της Ρωσίας», πρόσθεσε ο Γερμανός ηγέτης σε ανακοίνωση, καλώντας τη Ρωσία να «δεχτεί τελικά μια συνολική εκεχειρία».

🔴 "This is what Petropavlivska Street in the center of Sumy looks like now. (…) Some people are coming to identify their relatives killed by the Russian army," says Suspilne journalist.



Preliminarily, Russian forces used two ballistic missiles to attack the city. pic.twitter.com/GmGD2LLCU5 — UNITED24 Media (@United24media) April 13, 2025

Μελόνι: «Καταδικάζω με αποφασιστικό τρόπο την απαράδεκτη αυτή βία»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε γραπτή της ανακοίνωση καταδίκασε απερίφραστα την πολύνεκρη ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Σούμι της Ουκρανίας και αναφέρθηκε στις προσπάθειες, με στόχο την επικράτηση της ειρήνης. Πιο αναλυτικά, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης υπογράμμισε:

«Κατά την ιερή ημέρα της Κυριακής των Βαΐων, στη Σούμι πραγματοποιήθηκε μια ακόμη φρικιαστική και άνανδρη ρωσική επίθεση η οποία προκάλεσε, για μια ακόμη φορά, θύματα στον άμαχο πληθυσμό, μεταξύ των οποίων-δυστυχώς- υπάρχουν και παιδιά. Καταδικάζω με αποφασιστικό τρόπο την απαράδεκτη αυτή βία, η οποία αντιβαίνει σε κάθε πραγματική ειρηνευτική προσπάθεια που προάγεται από τον πρόεδρο Τραμπ και υποστηρίζεται με πεποίθηση από την Ιταλία, μαζί με την Ευρώπη και τους υπόλοιπους διεθνείς εταίρους. Εκφράζω τα ειλικρινέστερα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και σε ολόκληρο τον ουκρανικό λαό. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να σταματήσουμε αυτή την βαρβαρότητα».

Ειδήσεις σήμερα:

Καραμπόλα στην Ποσειδώνος: Το τροχαίο προκλήθηκε από ΙΧ που έκανε “κόντρες” (Βίντεο + Φωτογραφίες)

Εξάρχεια: Πανικός τα ξημερώματα με μολότοφ και πετροπόλεμο – Κάηκαν 11 οχήματα και έγιναν 72 προσαγωγές (Βίντεο)