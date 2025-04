Σε υπογραφή μιας πρώτης συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τα ουκρανικά καύσιμα προχώρησε το Κίεβο, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη μέσω του Χ, η υπουργός Οικονομικών της Ουκρανίας, δηλώνοντας ότι ανοίγει ο δρόμος για μια συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης που θα περιλαμβάνει και τη δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Η ανάρτησή της Γιούλια Σβιρυντένκο περιλάμβανε φωτογραφίες της ίδιας και του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, οι οποίοι υπέγραψαν ξεχωριστά.

We are happy to announce the signing, with our American partners, of a Memorandum of Intent, which paves the way for an Economic Partnership Agreement and the establishment of the Investment Fund for the Reconstruction of Ukraine. pic.twitter.com/AQsHPkWh5X