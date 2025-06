Η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 440 drones και 32 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύκτας, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που οι ουκρανικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο.

«Το Κίεβο αντιμετώπισε μία από τις πιο φρικτές επιθέσεις», τόνισε ο Ζελένσκι στο Χ. «Είμαστε σε επαφή με όλους τους εταίρους σε κάθε επίπεδο για να διασφαλίσουμε μια κατάλληλη απάντηση. Οι τρομοκράτες είναι αυτοί που θα πρέπει να νιώσουν τον πόνο, όχι οι αθώοι ειρηνικοί πολίτες», πρόσθεσε.

