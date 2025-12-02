Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πούτιν με τους αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ολοκληρώθηκε ύστερα από πέντε ώρες η συνάντηση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο που χαρακτήρισε «παραγωγικές» τις συνομιλίες για το σχέδιο της Ουάσινγκτον με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Γουίτκοφ συνοδευόταν από τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, και ο ειδικός απεσταλμένος για θέματα επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας με άλλες χώρες, Κίριλ Ντμίτριεφ.

«Χρήσιμες, εποικοδομητικές, και ουσιαστικές» χαρακτήρισε τις συνομιλίες ο Γιούρι Ουσακόφ σε δηλώσεις που μεταδίδει το πρακτορείο Interfax. Διευκρίνισε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μην υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες, συμπληρώνοντας πως οι αμερικανοί απεσταλμένοι θα επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον για να ενημερώσουν τον πρόεδρο Τραμπ και ότι οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν.