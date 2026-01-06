Ολλανδία: Ανεστάλησαν όλα τα δρομολόγια των τρένων και ακυρώθηκαν πτήσεις λόγω του χιονιού και του πάγου (Εικόνες & Βίντεο)

Το χιόνι και ο πάγος εξακολουθούν σήμερα να προκαλούν προβλήματα στην κυκλοφορία στην Ολλανδία, με αποτέλεσμα να διακοπούν όλα τα δρομολόγια των τρένων και να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις. Snow in Holland pic.twitter.com/odbfmbQTiw ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 5, 2026

Η ολλανδική εταιρία σιδηροδρόμων NS ανέφερε ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένα σιδηροδρομικό δρομολόγιο τουλάχιστον μέχρι τις 09:00 ώρα Γκρίνουιτς (11:00 ώρα Ελλάδας) λόγω προβλημάτων που προκάλεσαν το χιόνι και οι κάτω του μηδενός θερμοκρασίες.