Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Παρών στο δείπνο ανάμεσα σε Ερντογάν και Μητσοτάκη

Θα μεταβεί στην Άγκυρα την Τετάρτη 11/2

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Παρών στο δείπνο ανάμεσα σε Ερντογάν και Μητσοτάκη
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
DEBATER NEWSROOM

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μεταβαίνει, αύριο, Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026, στην Άγκυρα, προκειμένου να παρακαθήσει στο δείπνο που θα παρατεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν του πρωθυπουργού της Ελλάδος Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τη σύντομη αυτή επίσκεψή του στην Άγκυρα ο Παναγιώτατος θα συνοδεύεται από τον επίσης προσκεκλημένο Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, μαζί με τον οποίο και θα επιστρέψουν αργά το βράδυ στην Ιερή Καθέδρα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

