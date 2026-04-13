ΟΗΕ: Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ βασίζεται στο διεθνές δίκαιο

Ερωτηθείς για τον αποκλεισμό των ΗΠΑ, ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, προέτρεψε όλες τις πλευρές να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

«Η θέση του γενικού γραμματέα ήταν συνεπής: Κανείς δεν πρέπει να κάνει τίποτα που να βλάπτει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Αυτή η ελευθερία της ναυσιπλοΐας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και σε χρόνια εθίμων», δήλωσε ο Ντουζαρίκ, αναφερόμενος στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

«Χρειαζόμαστε την πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας της πλοήγησης από όλους».