Οι λόγοι που η Χαμάς άλλαξε στάση στο σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα – Οι κινήσεις του Τραμπ που φέρνουν σε αδιέξοδο τον Νετανιάχου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη στην Γάζα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Sky News «η διπλωματία των τελευταίων 12 ωρών ήταν απίστευτη και μοναδικά Τραμπική. Αν υποθέσουμε ότι όλα ισχύουν, αυτή είναι η επιτυχία του Ντόναλντ Τραμπ . Είναι συνέπεια του ανορθόδοξου στυλ του, της ικανότητάς του να κάνει κουμάντο και, κυρίως, της προθυμίας του να το κάνει τώρα».

Μεγάλο ρόλο στην στάση της Χαμάς έπαιξε η μεσολάβηση του Κατάρ αλλά και οι διεθνείς πιέσεις που δέχθηκε η οργάνωση προκειμένου να απαντήσει θετικά στο πλάνο του Τραμπ.

Να θυμίσουμε ότι το βράδυ της Παρασκευής, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι η ομάδα είχε ανταποκριθεί στο σχέδιο 20 σημείων του κ. Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα , το οποίο παρουσίασε στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δημοσιεύσει την απάντηση της Χαμάς στα δικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από τη διατύπωση της δήλωσης της Χαμάς ήταν σαφές ότι δεν επρόκειτο σε καμία περίπτωση για μια κατηγορηματική αποδοχή του σχεδίου των 20 σημείων.

«Σε μια γωνία ο Νετανιάχου»

«Για πρώτη φορά σε αυτόν τον διετή πόλεμο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται σε μια γωνία. Ο Πρόεδρος Τραμπ τον έχει βάλει εκεί.

Ο κ. Τραμπ και η ομάδα του γνωρίζουν ότι η απάντηση της Χαμάς δεν δεσμεύεται ακόμη για αφοπλισμό και δεν συμφωνεί ακόμη για πλήρη διάλυση – και οι δύο όροι του σχεδίου των 20 σημείων. Αλλά η Χαμάς δεσμεύεται να απελευθερώσει όλους τους ομήρους τώρα. Και για τον κ. Τραμπ, που θέλει να τελειώσει αυτό, αυτό είναι αρκετό.

Η είδηση ​​από το Ισραήλ εν μία νυκτί είναι ότι ο κ. Νετανιάχου δεν περίμενε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα υιοθετούσε αυτή τη θέση, επειδή βλέπει την απάντηση της Χαμάς ως απόρριψη του σχεδίου των 20 σημείων» αναφέρει το Skynews για να προσθέσει:

«Τη Δευτέρα, ο κ. Νετανιάχου δήλωσε ότι ο κ. Τραμπ ήταν ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ. Αλλά ο κ. Τραμπ δεν είναι ιδεολόγος. Είναι πραγματιστής, είναι άνθρωπος που διαπραγματεύεται συμφωνίες, θέλει να προωθήσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ, θέλει να είναι νικητής και θέλει το Νόμπελ Ειρήνης.

Μπορεί επίσης να δει πού πέφτουν τα ρίπτες. Το σχέδιό του των 20 σημείων έχει ομόφωνη υποστήριξη σε όλη την Ευρώπη και μεταξύ των χωρών με μουσουλμανική πλειοψηφία, οι οποίες φαίνεται να αποδέχονται ότι η Χαμάς ως οργανισμός έχει τελειώσει».