Τραμπ: Ναυτικός αποκλεισμός στο Ορμούζ μετά το ναυάγιο συνομιλιών με το Ιράν – Οι απειλές στην Κίνα με δασμούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν στο Πακιστάν, αφήνοντας να πλανώνται αμφιβολίες όσον αφορά το σεβασμό της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων που ισχύει αυτή τη στιγμή.

Στην πλατφόρμα του, την Truth Social, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι συνομιλίες πήγαν «καλά» και ότι «στα περισσότερα σημεία υπήρξε συμφωνία».

Πάντως, έγραψε, η Τεχεράνη αρνήθηκε με «αδιαλλαξία» κάθε συμβιβασμό στο πυρηνικό ζήτημα και «σκόπιμα» δεν άνοιξε και πάλι τα στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό ανάμεσα στο Ιράν και το Σουλτανάτο του Ομάν, από την οποία διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου.

«Με άμεση ισχύ, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το Καλύτερο στον Κόσμο, θα αρχίσει τη διαδικασία του ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ όλων των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τα στενά του Ορμούζ», πρόσθεσε στο Truth Social.

Σε δύο μακροσκελή μηνύματα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε: «Κάθε Ιρανός που θα ανοίξει πυρ εναντίον μας ή που θα ανοίξει πυρ σε ειρηνικά πλοία, θα ΚΟΝΙΟΡΤΟΠΟΙΗΘΕΙ!», αφήνοντας να εννοηθεί ότι εμπλέκονται και «άλλες χώρες», χωρίς πάντως να τις κατονομάσει.

Λίγο αργότερα στο Fox News διευκρίνισε ότι η Βρετανία «και μερικές άλλες χώρες» θα στείλουν ναρκαλιευτικά στα στενά.

Η Βρετανία δεν έχει ανακοινώσει καμιά ανάπτυξη πολεμικών πλοίων στην περιοχή, όμως φέρεται ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει εκεί ναρκαλιευτικά drone.

Μιλώντας στην τηλεόραση, ο Τραμπ επανέλαβε επίσης την απειλή του να καταστρέψει τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές, αν δεν υπάρξει συμφωνία.

«Θα μπορούσα να εξαφανίσω το Ιράν μέσα σε μία ημέρα. Θα μπορούσα να το εξαφανίσω μέσα σε μία ώρα», είπε αναφέροντας ως στόχους «όλες τις ενεργειακές υποδομές τους, όλα τα εργοστάσιά τους, όλους τους ηλεκτρικούς σταθμούς τους».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επίσης την Κίνα, έναν από τους κύριους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, με «ιλιγγιώδεις» τελωνειακούς δασμούς 50% στα εμπορεύματά της, αν το Πεκίνο παράσχει στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν στη διάρκεια του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόκειται να μεταβεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου, όπου θα συναντηθεί με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, αφού είχε αναβάλει μια προηγούμενη συνάντησή τους εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, του απάντησαν σήμερα μέσω του X υποστηρίζοντας ότι έχουν «πλήρως υπό έλεγχο» την κυκλοφορία στα στενά και απειλώντας να παγιδεύσουν εκεί τους εχθρούς τους σε μια «θανάσιμη δίνη».

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος ηγείτο της αντιπροσωπείας στο Πακιστάν, επέκρινε από την πλευρά του τις ΗΠΑ στο Χ ως «ανίκανες» να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του Ιράν.

Χθες, Σάββατο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι δύο πολεμικά πλοία τους διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας επιχείρησης αποναρκοθέτησης. Η Τεχεράνη διέψευσε τον ισχυρισμό αυτό.