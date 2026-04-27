Ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο με φόντο τις “παγωμένες” συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αλματωδώς στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα, ελλείψει συνέχειας στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κι ενώ η κίνηση των πλοίων στο στενό του Ορμούζ παραμένει πολύ περιορισμένη λόγω του διπλού ιρανικού και αμερικανικού αποκλεισμού.

Η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας αυξάνονται κατά 2,11% στα 107,55 δολάρια και αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, κατά 2,14%, στα 96,42 δολάρια.

Ο πόλεμος στο Ιράν, που έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής και στις διεθνείς αγορές, έχει εισέλθει στην ένατη εβδομάδα του.

Οι εξελίξεις έχουν πυροδοτήσει αυτό που ο IEA έχει χαρακτηρίσει ως το μεγαλύτερο ενεργειακό σοκ που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ παράλληλα εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με αναλυτές ακόμα κι αν ανοίξουν ξανά τα Στενά θα χρειαστούν μήνες για να ομαλοποιηθούν οι ροές πετρελαίου.