Ο Τραμπ είναι ενθουσιασμένος με το νέο του μπάνιο στον Λευκό Οίκο – Μάρμαρο, χρυσά και… προεδρικό μπουρνούζι – Δείτε φωτογραφίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο, πολυτελές μπάνιο του στον Λευκό Οίκο, το οποίο παρουσίασε με υπερηφάνεια στα social media.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος «ανέβασε» φωτογραφίες στην πλατφόρμα Truth Social την Παρασκευή (31 Οκτωβρίου 2025), γράφοντας:

«Το ανακαινισμένο μπάνιο Λίνκολν στον Λευκό Οίκο, εξαιρετικά γυαλισμένο, αγαλματένιο μάρμαρο!»

Η ανακαίνιση του μπάνιου πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τις εκτεταμένες εργασίες στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, όπου προβλέπεται νέα αίθουσα χορού και άλλες αμφιλεγόμενες αλλαγές, όπως οι επίχρυσες λεπτομέρειες στο Οβάλ Γραφείο.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Τραμπ, ξεχωρίζουν οι επίχρυσες βρύσες, τα μαρμάρινα στοιχεία και ένα λευκό μπουρνούζι διακοσμημένο με τον αμερικανικό αετό, το οποίο φέρει το προεδρικό έμβλημα.

Ο ίδιος περιέγραψε το αποτέλεσμα ως «αριστούργημα πολυτέλειας», τονίζοντας ότι το νέο μπάνιο αντικατοπτρίζει το μεγαλείο και την ιστορία του Λευκού Οίκου.

