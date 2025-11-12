Ο Τραμπ δώρισε άρωμα στον Αλ- Σαράα και τον… ψέκασε μέσα στον Λευκό Οίκο (Βίντεο)

Σε χαλαρή και φιλική ατμόσφαιρα σημειώθηκε η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ με τον προσωρινό πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ- Σαράα.

Πριν από ένα χρόνο οΑχμέντ αλ- Σαράα ήταν επικηρυγμένος για 10 εκατ. δολάρια και σήμερα έφτασε στο Οβάλ Γραφείο για μία συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μακριά από δημοσιογράφους και κάμερες έγινε η συνάντηση, αλλά οι επίσημοι φωτογράφοι απαθανάτισαν ένα μοναδικό σκηνικό.

Ο Τραμπ δώρισε στον Σύρο πρόεδρο μπουκαλάκια με άρωμα και μάλιστα… τον ψέκασε, όπως και ένα άλλο μέλος της συριακής αντιπροσωπείας.

Trump sprays Syrian President Ahmed Al-Sharaa with his "Victory" cologne at the White House. pic.twitter.com/DrjHzLnHYb November 12, 2025

«Είναι το καλύτερο άρωμα! Και το άλλο είναι για τη γυναίκα σου», είπε στον Αλ-Σαράα.

Αμέσως όμως τον ρώτησε ο Τραμπ, «πόσες γυναίκες έχεις;». «Μία», απάντησε ο Σύρος πρόεδρος για να εισπράξει το σχόλιο του Τραμπ: «Μία; Με τύπους σαν εσάς ποτέ δεν ξέρεις!».

Το άρωμα του Τραμπ

Το συγκεκριμένο άρωμα φαίνεται να το έχει κυκλοφορήσει ο Τραμπ με το όνομα 45-47 (γιατί είναι ο 45ος και ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ), το οποίο κοστίζει 249 δολάρια τόσο στην αντρική όσο και στην γυναικεία έκδοση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα με τη συνάντηση οι ΗΠΑ ανέστειλαν την εφαρμογή κυρώσεων κατά της Συρίας για άλλες 180 ημέρες με εντολή του Τραμπ. Είναι, πάντως, αρκετά πιθανόν να αρθούν εντελώς, αλλά για αυτό θα χρειαστεί ψήφο από το Κογκρέσο.

O Αλ-Σαράα δήλωσε ότι προσέφερε στον Τραμπ συμβολικά δώρα, αντίγραφα αρχαίων συριακών αντικειμένων.