Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση το κίνημα “Antifa”

Μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

DEBATER NEWSROOM

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα «Antifa», μολονότι πρόκειται για γενικό κι αόριστο όρο, που παραπέμπει σε οργανώσεις της άκρας αριστεράς που λένε πως εμφορούνται από αντιφασισμό, μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ.

«Με ικανοποίηση ενημερώνω τους πολλούς μας πατριώτες στις ΗΠΑ ότι χαρακτηρίζω το ‘Antifa’, άρρωστη, επικίνδυνη καταστροφή της ριζοσπαστικής αριστεράς, τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας ιδίως τους χαρακτηρισμούς με κεφαλαία, όπως συνηθίζει.

«Θα απευθύνω επίσης σθεναρή σύσταση αυτοί που χρηματοδοτούν το ‘Antifa’ να αντιμετωπίσουν εξονυχιστική έρευνα σύμφωνα με τις πιο αυστηρές νομικές πρακτικές και με τους πιο αυστηρούς κανόνες», συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στη Βρετανία για επίσημη επίσκεψη.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε στην αρχή της εβδομάδας την πρόθεσή του να πατάξει αυτή που χαρακτήρισε «εσωτερική τρομοκρατία» της αριστεράς μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο ύποπτος για τη δολοφονία, παρουσιάζεται από μεγάλο μέρος της δεξιάς ως δολοφόνος της «άκρας αριστεράς», καθώς φέρεται να είχε πει σε οικείους του πως το θύμα διέσπειρε «μίσος» και χάραξε σε κάλυκες «αντιφασιστικά» μηνύματα.

Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες την Τρίτη από τις αρχές, που ζητούν να επιβληθεί στον 22χρονο η θανατική ποινή.

Μορφή της αμερικανικής δεξιάς, 31 ετών, ο Τσάρλι Κερκ υμνούσε στα εκατομμύρια των ακολούθων του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και σε εκδηλώσεις που οργάνωνε σε πανεπιστήμια πολιτικές απόψεις του προέδρου Τραμπ, απευθυνόμενος πάνω απ’ όλα στη νεολαία, ενώ υπερασπιζόταν και διέδιδε τις ιδέες του, εθνικιστικές, χριστιανικές και παραδοσιοκρατικές ως προς την οικογένεια.

