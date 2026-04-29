Επίθεση με μαχαίρι έξω από συναγωγή στο Λονδίνο – Τραυματίστηκαν δύο άτομα (βίντεο)

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε έξω από συναγωγή στο Γκόλντερς Γκριν, στο βόρειο Λονδίνο, με δύο ανθρώπους να τραυματίζονται.

Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι εθεάθη να τρέχει στον κεντρικό δρόμο, προσπαθώντας να μαχαιρώσει Εβραίους της περιοχής.

Horrifying. Two Orthodox Jews were stabbed in London in a Jewish neighborhood outside a synagogue, according to reports.



Pray. pic.twitter.com/j0IPbouccK— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) April 29, 2026

Η Shomrim, η οργάνωση ασφαλείας της εβραϊκής κοινότητας, δήλωσε ότι ανταποκρίθηκε αμέσως και συνέλαβε τον ύποπτο. Στη συνέχεια έφτασε η αστυνομία και έκανε χρήση τέιζερ στον άνδρα, ο οποίος πλέον έχει συλληφθεί.

NEW FOOTAGE: Terror attack in Golders Green:



Video shows the arrest of the suspect who stabbed two Jews in Golders Green, London’s Jewish neighborhood.

(Israel Live News) https://t.co/IaiqpYSja6 pic.twitter.com/nQVcWACDlc April 29, 2026

Τα θύματα που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες νοσηλεύονται, φέρεται να είναι μέλη της ορθόδοξης εβραϊκής κοινότητας στο Γκόλντερς Γκριν.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε ότι οι δύο άνδρες που μαχαιρώθηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή.

Κατά τον περασμένο μήνα, η αστυνομία του Λονδίνου συνέλαβε περισσότερους από 20 ανθρώπους στο πλαίσιο των ερευνών για επιθέσεις σε σημεία που σχετίζονται με την εβραϊκή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων εμπρησμών ασθενοφόρων και απόπειρας εμπρησμού σε συναγωγές.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά πιθανούς ιρανικούς δεσμούς με κάποια από τα περιστατικά και ότι η φιλοϊρανική οργάνωση Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya έχει αναλάβει την ευθύνη για κάποιες από αυτές τις επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.