Ο Τραμπ απειλεί να χρησιμοποιήσει τον Νόμο περί Εξέγερσης στη Μινεσότα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να καταφύγει στον Νόμο περί Εξέγερσης (Insurrection Act) που επιτρέπει τη χρήση των ενόπλων δυνάμεων εναντίον Aμερικανών πολιτών, στη Μινεσότα εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης σχετικά με την ανάπτυξη ομοσπονδιακών πρακτόρων στην πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της πολιτείας, η οποία έχει γίνει το επίκεντρο καθημερινών συγκρούσεων.

«Αν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της Μινεσότα δεν υπακούουν στον νόμο και δεν εμποδίσουν τους επαγγελματίες ταραχοποιούς και στασιαστές από το να εξαπολύουν επιθέσεις στους Πατριώτες της (ICE) οι οποίοι προσπαθούν απλώς να κάνουν τη δουλειά τους, θα θέσω σε εφαρμογή τον ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέλος της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησε χθες, Τετάρτη, στο πόδι έναν άνδρα από τη Βενεζουέλα που δεν σταμάτησε σε έλεγχο στη Μινεάπολη, ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ εν μέσω κλιμάκωσης των επιχειρήσεων σύλληψης παράτυπων μεταναστών που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην πόλη αυτή της πολιτείας Μινεσότα.

Την περασμένη εβδομάδα μια γυναίκα πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ομοσπονδιακό πράκτορα

Ο Νόμος περί Εξέγερσης είναι ένας νόμος που εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις σε αμερικανικό έδαφος.