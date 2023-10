Σύμφωνα με πληροφορίες που υποστηρίζει η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, ισραηλινά στρατεύματα απωθήθηκαν στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας και του Ισραήλ, σε μια πιθανή χερσαία προσπάθειά τους να εισβάλουν στη Γάζα.

Η Χαμάς υποστήριξε πως εξολόθρευσε δύο ισραηλινές στρατιωτικές μπουλντόζες και ένα τανκ σε ενέδρα, αναγκάζοντας τα ισραηλινά στρατεύματα να υποχωρήσουν.

⚡ Hamas and Israeli troops clash inside Gaza

– one of the first skirmishes between the two sides.

– Hamas said its fighters destroyed two Israeli military bulldozers and a tank in an ambush.#Palestine #Hamas #Gaza #Israel #IsraelPalestineWar #Gazagenocide