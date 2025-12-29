Ο πυγμάχος Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς στη Νιγηρία (βίντεο+φωτογραφίες)

Σε τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς στη Νιγηρία ενεπλάκη ο Βρετανός πρωταθλητής βαρέων βαρών της πυγμαχίας, Άντονι Τζόσουα, στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις πολιτείες Όγκουν και Λάγος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 36χρονος πυγμάχος, ο οποίος έχει ρίζες από την πόλη Σαγκάμου, στη νοτιοδυτική Νιγηρία, τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές στο BBC, η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Nigerian-British boxing champion Anthony Joshua has reportedly been involved in a road accident in Ogun State, which tragically claimed the lives of two people. Further details surrounding the incident are yet to be officially confirmed. pic.twitter.com/2AVvvvdRzh— Gist GH 🇬🇭 (@gist_gha) December 29, 2025

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα αυτοκίνητο με σοβαρές ζημιές, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι από το τροχαίο έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

