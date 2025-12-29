Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
ΔΙΕΘΝΗ

Ο πυγμάχος Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς στη Νιγηρία (βίντεο+φωτογραφίες)

Ο Βρετανός πρωταθλητής βαρέων βαρών είναι καλά στην υγεία του

Ο πυγμάχος Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς στη Νιγηρία (βίντεο+φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM

Σε τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς στη Νιγηρία ενεπλάκη ο Βρετανός πρωταθλητής βαρέων βαρών της πυγμαχίας, Άντονι Τζόσουα, στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις πολιτείες Όγκουν και Λάγος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 36χρονος πυγμάχος, ο οποίος έχει ρίζες από την πόλη Σαγκάμου, στη νοτιοδυτική Νιγηρία, τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές στο BBC, η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα αυτοκίνητο με σοβαρές ζημιές, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι από το τροχαίο έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

