Ο Μασκ προχωρά στη συγχώνευση της Space X και της xAI – Στα 1,25 τρισεκ. ευρώ η συμφωνία

Στη συγχώνευση της SpaceX με την xAI προχωρά ο Έλον Μασκ, με το νέο σχήμα να αποτιμάται στα 1,25 τρισεκ. δολάρια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πρόσωπα με γνώση της συμφωνίας, η SpaceX αποτιμάται στο 1 τρισ. δολάρια και η xAI στα 250 δισ. δολάρια.

SpaceX has acquired xAI, forming one of the most ambitious, vertically integrated innovation engines on (and off) Earth → https://t.co/3ODfcYnqfg pic.twitter.com/el40rCUBGe— SpaceX (@SpaceX) February 2, 2026

Στη δήλωσή της, η SpaceX ανέφερε ότι η εξαγορά στοχεύει στη δημιουργία «του πιο φιλόδοξου, κάθετα ολοκληρωμένου μηχανισμού καινοτομίας στη Γη (και εκτός αυτής)», συνδυάζοντας AI, πυραύλους, δορυφορικό ίντερνετ, απευθείας επικοινωνίες με κινητές συσκευές και μια κορυφαία πλατφόρμα πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, η εταιρεία εξακολουθεί να προσανατολίζεται σε εισαγωγή στο χρηματιστήριο εντός του έτους. Στο τραπέζι παραμένει σχέδιο IPO που θα μπορούσε να αντλήσει έως και 50 δισ. δολάρια, στη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Η συναλλαγή είναι εξ ολοκλήρου με ανταλλαγή μετοχών, ενώ οι μετοχές του νέου σχήματος εκτιμάται ότι θα αποτιμώνται στα 526,59 δολάρια.

Η συμφωνία ενώνει δύο από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες παγκοσμίως. Η xAI είχε αντλήσει κεφάλαια με αποτίμηση 230 δισ. δολαρίων τον Ιανουάριο, ενώ η SpaceX ετοιμαζόταν για διάθεση μετοχών τον Δεκέμβριο με αποτίμηση περίπου 800 δισ. δολαρίων. Οι όροι της προσφοράς δεν αποκαλύφθηκαν.

Αναλύοντας το σκεπτικό της κίνησης, ο Μασκ υποστήριξε ότι εντός δύο έως τριών ετών ο φθηνότερος τρόπος για υπολογισμούς τεχνητής νοημοσύνης θα βρίσκεται στο διάστημα. «Αυτή η αποδοτικότητα κόστους θα επιτρέψει σε καινοτόμες εταιρείες να επιταχύνουν την εκπαίδευση μοντέλων και την επεξεργασία δεδομένων σε πρωτοφανείς ταχύτητες και κλίμακες», σημείωσε.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, η SpaceX έχει αιτηθεί άδεια για την εκτόξευση έως και ενός εκατομμυρίου δορυφόρων σε γήινη τροχιά. Η συγχώνευση περιπλέκει περαιτέρω το επιχειρηματικό οικοσύστημα του Μασκ, ο οποίος έχει ήδη ενοποιήσει την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X με την xAI. Η xAI, που λειτουργεί και το chatbot Grok, καταναλώνει περίπου 1 δισ. δολάρια τον μήνα, καθιστώντας κρίσιμη τη στήριξη από τα έσοδα και τις υποδομές της SpaceX.

Λίγο μετά την ανακοίνωση, η SpaceX γνωστοποίησε και ένα τεχνικό ζήτημα σε πύραυλο Falcon 9, κατά την εκτόξευση δορυφόρων Starlink. Παρότι όλοι οι δορυφόροι τοποθετήθηκαν επιτυχώς σε τροχιά, σημειώθηκε αστοχία λίγο πριν την απομάκρυνση του ανώτερου σταδίου. Η εταιρεία τόνισε ότι εξετάζει τα δεδομένα για να εντοπίσει την αιτία πριν την επιστροφή σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία.