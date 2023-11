Νέο τελεσίγραφο στον άμαχο πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας έδωσε ο στρατός του Ισραήλ σήμερα (Κυριακή 05/11) με σκοπό να φύγουν προς τα νότια με ασφάλεια. Από τις 10:00 ως τις 14:00, οι άμαχοι που επιθυμούν να το κάνουν, μπορούν ακολουθώντας μία συγκεκριμένη δίοδο.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι θα επιτρέψουν τη μετακίνηση σε δρόμο με κατεύθυνση τον νότο από τις 10 πμ έως τις 2 μμ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), έγραψε αργά χθες εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στην πλατφόρμα Χ. Ο στρατός δημοσίευσε επίσης χάρτη που δείχνει τη δίοδο αυτή. Η ανάρτηση, στα αραβικά, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «εάν νοιάζεστε για τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας, κατευθυνθείτε προς τα νότια σύμφωνα με τις οδηγίες μας».

