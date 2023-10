Στη δημοσιότητα ήρθε ο χάρτης με τα σημεία στα οποία ήχησαν οι σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ.

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν σήμερα το απόγευμα σε πολλές πόλεις του βόρειου Ισραήλ, προειδοποιώντας για την παρουσία εχθρικού αεροσκάφους.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έλαβε αναφορές για πιθανή διείσδυση από τον Λίβανο στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Δείτε τον χάρτη

Certainly appears Hezbollah is entering the war now. Aerial alerts are insane. pic.twitter.com/QpdC5UiWXn