Ντουμπάι: Το Ιράν επιτέθηκε με drone στο αμερικανικό προξενείο – Εκρήξεις και πυκνοί καπνοί (Βίντεο)

Νύχτα αγωνίας εκτυλίσσεται για ακόμη μία φορά στο Ντουμπάι, καθώς το βράδυ της Τρίτης (03.03) σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις, προκαλώντας αναστάτωση στην πόλη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πυκνοί καπνοί υψώνονται από την περιοχή όπου βρίσκεται το αμερικανικό προξενείο, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες ασφαλείας.

🚨 BREAKING — IT’S CONFIRMED: A LARGE FIRE is engulfing the US Consulate in Dubai



Local reports state the building was hit with an Iranian drone, but I haven’t been able to corroborate that claim yet.



Pray for the US Marines who guard this consulate 🙏🏻 https://t.co/6dWngTn0RV pic.twitter.com/369T2AhDuA— Nick Sortor (@nicksortor) March 3, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για τα αίτια των εκρήξεων ή για τυχόν θύματα, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Smoke seen rising near the U.S. embassy in Dubai



Edit: consulate* not embassy. pic.twitter.com/lAJS493Q0N March 3, 2026

Την ίδια ώρα, οι αρχές του Ντουμπάι επιβεβαίωσαν ότι η φωτιά, που προκλήθηκε από περιστατικό με drone κοντά στο αμερικανικό προξενείο, έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.