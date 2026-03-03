Ντουμπάι: Το Ιράν επιτέθηκε με drone στο αμερικανικό προξενείο – Εκρήξεις και πυκνοί καπνοί (Βίντεο)
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες
Νύχτα αγωνίας εκτυλίσσεται για ακόμη μία φορά στο Ντουμπάι, καθώς το βράδυ της Τρίτης (03.03) σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις, προκαλώντας αναστάτωση στην πόλη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πυκνοί καπνοί υψώνονται από την περιοχή όπου βρίσκεται το αμερικανικό προξενείο, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες ασφαλείας.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για τα αίτια των εκρήξεων ή για τυχόν θύματα, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά.
Την ίδια ώρα, οι αρχές του Ντουμπάι επιβεβαίωσαν ότι η φωτιά, που προκλήθηκε από περιστατικό με drone κοντά στο αμερικανικό προξενείο, έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.
Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης επενέβησαν άμεσα, ενώ, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
