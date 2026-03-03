Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ντουμπάι: Το Ιράν επιτέθηκε με drone στο αμερικανικό προξενείο – Εκρήξεις και πυκνοί καπνοί (Βίντεο)

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Ντουμπάι: Το Ιράν επιτέθηκε με drone στο αμερικανικό προξενείο – Εκρήξεις και πυκνοί καπνοί (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:59

Νύχτα αγωνίας εκτυλίσσεται για ακόμη μία φορά στο Ντουμπάι, καθώς το βράδυ της Τρίτης (03.03) σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις, προκαλώντας αναστάτωση στην πόλη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πυκνοί καπνοί υψώνονται από την περιοχή όπου βρίσκεται το αμερικανικό προξενείο, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για τα αίτια των εκρήξεων ή για τυχόν θύματα, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά.

Την ίδια ώρα, οι αρχές του Ντουμπάι επιβεβαίωσαν ότι η φωτιά, που προκλήθηκε από περιστατικό με drone κοντά στο αμερικανικό προξενείο, έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης επενέβησαν άμεσα, ενώ, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ