Ντονμπάς: Το κομμάτι που ο Πούτιν θέλει σαν «τρελός» – Τι θα σήμαινε για την Ουκρανία η απώλεια του

Ένα από τα πιο «καυτά» θέματα στο τραπέζι των συνομιλιών ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι είναι το Ντονμπάς και ο έλεγχος του.

Συγκεκριμένα, η περιοχή της Ουκρανίας είναι ένας μέρος που θέλει σαν τρελός να αποκτήσει ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και το έχει κάνει ξεκάθαρο με κάθε τρόπο.

Συλλογικά γνωστές ως Ντονμπάς , οι δύο πλούσιες σε άνθρακα ανατολικές ουκρανικές περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ ήταν κάποτε η βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας.

Ως μια ισχυρή χαλυβουργική μονάδα, η περιοχή συνδέεται άρτια με τη Θάλασσα του Αζόφ μέσω ποταμών και τεχνητών καναλιών. Είναι επίσης γνωστή για το εύφορο γεωργικό της έδαφος και τα πλούσια κοιτάσματα ορυκτών.

Ιστορικά, σύμφωνα με το CNN το Ντονμπάς ήταν το πιο «ρωσικό» τμήμα της Ουκρανίας, με σημαντικό ρωσόφωνο πληθυσμό να ζει εκεί. Και ήταν στο Ντονμπάς που η αποστολή του Πούτιν να αποσταθεροποιήσει και να κατακτήσει την Ουκρανία ξεκίνησε το 2014.

Το 2014, η Ρωσία προσάρτησε παράνομα τη νότια ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, μετά από μια μυστική στρατιωτική επιχείρηση με επικεφαλής άρτια εκπαιδευμένους Ρώσους στρατιώτες που δεν φορούσαν κανένα διακριτικό.

Ταυτόχρονα, η Ρωσία άρχισε να υποστηρίζει και να προμηθεύει φιλορώσους αυτονομιστές στο Ντονμπάς, βοηθώντας τους να καταλάβουν τον έλεγχο τμημάτων του Λουχάνσκ και του Ντόνετσκ, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών πρωτευουσών τους, από έναν τότε κακώς προετοιμασμένο και κακώς κινητοποιημένο ουκρανικό στρατό.

Η Ρωσία υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι δεν είχε στρατιώτες επί τόπου, αλλά αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ουκρανίας λένε ότι η ρωσική κυβέρνηση προμήθευσε τους αυτονομιστές, τους παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη και πληροφορίες και ενσωμάτωσε τους δικούς της αξιωματικούς στις τάξεις τους.

Σε ένα ιδιαίτερα φρικτό περιστατικό, οι αυτονομιστές χρησιμοποίησαν έναν πύραυλο εδάφους-αέρος Buk, που παρείχε η Ρωσία, της σοβιετικής εποχής, για να καταρρίψουν μια πολιτική πτήση MH17 , σκοτώνοντας 298 άτομα. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα αρνηθεί την ευθύνη, αλλά ένα ολλανδικό δικαστήριο έκρινε δύο Ρώσους και έναν Ουκρανό αυτονομιστή ένοχους για μαζική δολοφονία για τη συμμετοχή τους στην καταστροφή της πτήσης MH17.

Για σχεδόν οκτώ χρόνια, ένας πόλεμος χαμηλής έντασης σιγόβραζε κατά μήκος των πρώτων γραμμών στο Ντονμπάς, στοιχίζοντας τη ζωή σε περίπου 14.000 ανθρώπους, σύμφωνα με ουκρανικά στοιχεία.

Στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο του 2022, ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα αναγνώριζε την λεγόμενη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ (DPR) και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ (LPR) ως ανεξάρτητα κράτη.

Τρεις ημέρες αργότερα, εξαπέλυσε μια ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία.

Πώς προσπάθησε η Ρωσία να καταλάβει το Ντονμπάς;

Ο Πούτιν έχει περάσει σχεδόν 12 χρόνια προσπαθώντας να πάρει τον έλεγχο του Ντονμπάς με στρατιωτικά μέσα.

Αλλά ενώ ο ρωσικός στρατός υπερτερεί σε μεγάλο βαθμό σε εξοπλισμό και οπλισμό των Ουκρανών, η Μόσχα μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή. Ενώ τα ρωσικά στρατεύματα ελέγχουν σχεδόν ολόκληρη την περιοχή του Λουχάνσκ, έχουν καταφέρει να καταλάβουν μόνο το 70% του Ντόνετσκ, παρά το γεγονός ότι έχουν διαθέσει τεράστιους πόρους στη μάχη.

Η Ρωσία είναι αποφασισμένη να παραδώσει την Ουκρανία στο υπόλοιπο τμήμα του Ντόνετσκ. Περίπου τα δύο τρίτα αυτής της γης ελέγχονται από την Ουκρανία, ενώ το ένα τρίτο είναι μια ουδέτερη ζώνη όπου οι μάχες συνεχίζονται.

Ο Πούτιν και οι βοηθοί του έχουν επανειλημμένα απειλήσει να καταλάβουν την περιοχή με τη βία εάν το Κίεβο δεν την παραδώσει. Ωστόσο, η πρόοδος κατά μήκος της πρώτης γραμμής ήταν πολύ αργή και δαπανηρή. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι περίπου 20.000 έως 25.000 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώνονται κάθε μήνα. Η Ρωσία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία για τις απώλειές της.

Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, ένα παρατηρητήριο συγκρούσεων με έδρα τις ΗΠΑ, εκτιμά ότι με τον τρέχοντα ρυθμό αύξησης, η Ρωσία θα χρειαστεί άλλον ένα ενάμιση χρόνο για να καταλάβει τα υπόλοιπα τμήματα του Ντονμπάς που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Τι θα σήμαινε για την Ουκρανία η απώλεια του Ντονμπάς;

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα τονίσει ότι οι μόνιμες εδαφικές παραχωρήσεις δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Ακόμα κι αν οι Ουκρανοί ψήφιζαν υπέρ της παραίτησης από τη γη τους -κάτι που είναι απίθανο να κάνουν, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις- η συμφωνία θα εξακολουθούσε να είναι παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου, το οποίο απαγορεύει τη χρήση βίας για την κατάκτηση εδάφους άλλου κράτους.

Αντ’ αυτού, το Κίεβο, με την υποστήριξη των Ευρωπαίων, έχει δηλώσει ότι θα ήταν πρόθυμο να αναγνωρίσει την τρέχουσα πραγματικότητα στο πεδίο σε μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, προκειμένου να σταματήσουν οι δολοφονίες.

Αυτό πιθανότατα θα σήμαινε το πάγωμα της σύγκρουσης κατά μήκος των υφιστάμενων μετώπων και ουσιαστικά την εγκατάλειψη της προσπάθειας ανάκτησης των εδαφών της όσο ισχύει η κατάπαυση του πυρός.

Αλλά η απώλεια του υπόλοιπου Ντονμπάς θα καθιστούσε επίσης την Ουκρανία πολύ πιο ευάλωτη σε οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα. Η περιοχή περιλαμβάνει τη «ζώνη-φρούριο» των βιομηχανικών πόλεων, των σιδηροδρόμων και των δρόμων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της άμυνας της Ουκρανίας και τροφοδοτούν την πρώτη γραμμή.

Το Κίεβο έχει αφιερώσει χρόνια στην οχύρωση αυτής της περιοχής και η απώλειά της θα άφηνε την υπόλοιπη ανατολική Ουκρανία ορθάνοιχτη.

Τι έχει προταθεί;

Λεπτομέρειες της τελευταίας πρότασης δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, με τον Ζελένσκι να λέει ότι η συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι θα μπορούσε να προσφέρει «παραλλαγές».

Ωστόσο, ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι μια πρόταση που υπέβαλαν οι ΗΠΑ ήταν η δημιουργία μιας «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» στα τμήματα της περιοχής Ντονμπάς που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας. Είπε ότι η πρόταση προβλέπει την αποχώρηση της Ουκρανίας από αυτές τις περιοχές με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν αποκαλύψει καμία λεπτομέρεια σχετικά με την πρόταση και δεν είναι σαφές εάν η Ρωσία θα την αποδεχτεί – τα λόγια του Ουσακόφ περί εδάφους πριν από τη συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι δεν έδειχναν προθυμία για συμβιβασμό.

Πώς είναι η ζωή υπό ρωσική κατοχή στο Ντονμπάς;

Διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιζώντες που κατάφεραν να δραπετεύσουν, καθώς και οι ουκρανικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του CNN, έχουν καταγράψει πολυάριθμες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε περιοχές της Ουκρανίας που κατέχονται από τη Ρωσία.

Οι ισχυρισμοί περιλαμβάνουν αυθαίρετες κρατήσεις , αναγκαστικές εξαφανίσεις, βασανιστήρια, σεξουαλική βία και πλήρη καταστολή των πολιτικών δικαιωμάτων . Η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες, παρά τα άφθονα αποδεικτικά στοιχεία.

Η τελευταία έκθεση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία, που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο, αξιολόγησε ότι «οι ρωσικές κατοχικές αρχές συνέχισαν να περιορίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και να παραβιάζουν θεμελιώδεις διατάξεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Ουκρανοί που ζουν υπό ρωσική κατοχή δήλωσαν στο CNN ότι αναγκάζονται να αποδεχτούν ρωσικά διαβατήρια ή κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, ότι τα παιδιά τους δέχονται κατήχηση σε σχολεία και ειδικά στρατόπεδα «επανεκπαίδευσης» και ότι κάθε προσπάθεια αντίστασης τιμωρείται με βία .