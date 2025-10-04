Ντόναλντ Τραμπ: Το Ισραήλ συμφώνησε σε μια αρχική γραμμή αποχώρησης από τη Γάζα – Περιμένουμε τη Χαμάς για τεθεί αμέσως σε ισχύ η εκεχειρία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του το βράδυ του Σαββάτου 4/10 τόνισε ότι «το Ισραήλ συμφώνησε με την αρχική γραμμή αποχώρησης» του σχεδίου για την Γάζα.

Συγκεκριμένα, όπως υποστήριξε πλέον αναμένεται η απάντηση από την Χαμάς για να τεθεί άμεσα σε ισχύ το σχέδιο για την εκεχειρία.

«Μετά από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε με την αρχική γραμμή αποχώρησης, την οποία έχουμε δείξει και μοιραστεί με τη Χαμάς.

Όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει, η εκεχειρία θα τεθεί ΑΜΕΣΩΣ σε ισχύ, θα ξεκινήσει η ανταλλαγή ομήρων και αιχμαλώτων και θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση αποχώρησης, η οποία θα μας φέρει κοντά στο τέλος αυτής της 3.000 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα και, ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ!» ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social.

Τραμπ σε Νετανιάχου: «Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη»

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Axios «είμαστε κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα», ενώ αναμένεται να πιέσει για την ολοκλήρωσή της τις επόμενες ημέρες.

«Είπα, “Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη”. Δεν είχε πρόβλημα», είπε ο Τραμπ για να προσθέσει ότι «πρέπει να το αποδεχτεί. Δεν έχει άλλη επιλογή. Μαζί μου, πρέπει να είσαι μια χαρά».

Νωρίτερα, να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ότι «δεν θα ανεχτεί καμία καθυστέρηση» στην εφαρμογή του σχεδίου του για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ.

«Δεν θα ανεχθώ καθυστερήσεις, που πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβούν, ή οποιοδήποτε αποτέλεσμα με το οποίο η Γάζα θα συνιστά ξανά απειλή για το Ισραήλ. Ας το κάνουμε, γρήγορα» ανέφερε σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του που το Ισραήλ «σταμάτησε προσωρινά τους βομβαρδισμούς ώστε να δώσει μια ευκαιρία να υλοποιηθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρηνευτική συμφωνία».

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου και ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ μεταβαίνουν στην Αίγυπτο

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή και ο γαμπρός του μεταβαίνουν στην Αίγυπτο προκειμένου να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες σχετικά με τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, αφού η Χαμάς αποδέχτηκε το αμερικανικό σχέδιο, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ θα πάνε στην Αίγυπτο, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα», ώστε να προχωρήσει η διαδικασία απελευθέρωσης των ομήρων, αφού η παλαιστινιακή, ισλαμιστική οργάνωση ανέφερε ότι δέχτηκε το σχέδιο της Ουάσινγκτον.

Αντιπροσωπείες της Χαμάς και του Ισραήλ θα ξεκινήσουν έμμεσες συνομιλίες στο Κάιρο για την απελευθέρωση των ομήρων

Το Ισραήλ και η Χαμάς θα έχουν αύριο Κυριακή έμμεσες συνομιλίες στο Κάιρο, με αντικείμενο την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση και των κρατουμένων Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, μετέδωσε σήμερα το Al-Qahera News, ένα μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, οι δύο αντιπροσωπείες είναι ήδη καθ’ οδόν ώστε αύριο και την Δευτέρα να διεξαχθούν συνομιλίες προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες επί του πεδίου και το πώς θα οργανωθεί αυτή η ανταλλαγή, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.