Ντόναλντ Τραμπ προς Νάνσι Πελόζι: «Είναι κακιά γυναίκα»

«Χαίρομαι που αποσύρεται»

Ντόναλντ Τραμπ προς Νάνσι Πελόζι: «Είναι κακιά γυναίκα»
AFP POOL
DEBATER NEWSROOM

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Δημοκρατικής βουλευτού Νάνσι Πελόζι ότι θα αποσυρθεί στο τέλος της θητείας της το 2027, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την χαρακτήρισε «κακιά γυναίκα» που δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά της.

«Χαίρομαι που αποσύρεται. Νομίζω ότι προσέφερε σπουδαία υπηρεσία στη χώρα με την απόφασή της να αποσυρθεί», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, σχολιάζοντας την ανακοίνωση της πρώην πρόεδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η Πελόζι είναι σφοδρή επικρίτρια του Τραμπ από την προηγούμενη θητεία του Ρεπουμπλικάνου στον Λευκό Οίκο (2017-2021).

