Ντόναλντ Τραμπ: «Παγώνει» όλες τις αποφάσεις για το άσυλο μετά την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς – Ποιες χώρες μπαίνουν στο στόχαστρο

Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στη μετανάστευση ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επίθεση που φέρεται να διέπραξε υπήκοος Αφγανιστάν εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, επίθεση από την οποία η μία στρατιώτης υπέκυψε στα τραύματά της.

Η επίθεση της περασμένης Τετάρτης αποτέλεσε το έναυσμα για μια σειρά αυστηρών μέτρων από την αμερικανική κυβέρνηση, με τον πρόεδρο Τραμπ να ανακοινώνει την πλήρη αναστολή όλων των διαδικασιών ασύλου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο διευθυντής των Υπηρεσιών Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (USCIS), Τζόζεφ Έντλοου, γνωστοποίησε ότι «παγώνει» κάθε έγκριση, απόρριψη ή ολοκλήρωση αιτήσεων ασύλου, έως ότου διασφαλιστεί, όπως είπε, ότι «κάθε αλλοδαπός έχει ελεγχθεί και αξιολογηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό». «Η προστασία των Αμερικανών πολιτών έρχεται πρώτη», πρόσθεσε. USCIS has halted all asylum decisions until we can ensure that every alien is vetted and screened to the maximum degree possible. The safety of the American people always comes first.— USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 28, 2025

Η δήλωση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την εξαγγελία του Τραμπ για σχέδιο «μόνιμης αναστολής της μετανάστευσης από όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου, ώστε το αμερικανικό σύστημα να μπορέσει να ανακάμψει πλήρως».

Σε ερώτηση σχετικά με τις χώρες που θα επηρεαστούν, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας παρέπεμψε σε υφιστάμενο κατάλογο 19 κρατών, μεταξύ των οποίων το Αφγανιστάν, η Κούβα, η Αϊτή, το Ιράν και η Μιανμάρ– τα οποία ήδη βρίσκονται υπό ταξιδιωτικούς περιορισμούς από τον Ιούνιο.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάεκο Ρούμπιο δήλωσε την Παρασκευή (28.11) ότι οι ΗΠΑ έχουν αναστείλει προσωρινά την έκδοση βίζας σε όλους τους κατόχους αφγανικών διαβατηρίων. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα από την προστασία της χώρας μας και του λαού μας», τόνισε.