Ντόναλντ Τραμπ: «Ο Πούτιν δεν πρόκειται να τα βάλει μαζί μου – Δείχνει να θέλει συμφωνία»

Σε νέες δηλώσεις πριν τη μεγάλη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, μια μέρα πριν τη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ με δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο στον Λευκό Οίκο αναφέρθηκε στις προθέσεις του για το οριστικό τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Έχουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν αύριο. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή συνάντηση”, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. “Ωστόσο, η πιο σημαντική συνάντηση θα είναι η δεύτερη που σχεδιάζουμε”.

“Θα έχουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν, τον πρόεδρο Ζελένσκι, εμένα και ίσως ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες. Ίσως όχι. Θα δούμε”, τόνισε. Παράλληλα τόνισε ότι θα ήθελε να δει μια δεύτερη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί αύριο με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

“Θα έλεγα ότι αύριο, το μόνο που θέλω να κάνω είναι να προετοιμάσω το τραπέζι για την επόμενη συνάντηση, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύντομα. Θα ήθελα να το δω να συμβαίνει στην πραγματικότητα, ίσως στην Αλάσκα”, είπε ο Τραμπ. Παράλληλα, για τα σχέδια του Πούτιν ανέφερε: «Αν δεν ήμουν πρόεδρος, κατά τη γνώμη μου, θα προτιμούσε να καταλάβει όλη την Ουκρανία, αλλά είμαι πρόεδρος και δεν θα τα βάλει μαζί μου».

Ντόναλντ Τραμπ: Τι είπε για συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν θα καταλήξει σε συμφωνία και ότι οι απειλές για κυρώσεις κατά της Ρωσίας πιθανότατα έπαιξαν ρόλο στην επιδίωξη μιας συνάντησης από τη Μόσχα.

Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Fox News, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει στο μυαλό του τρεις τοποθεσίες για μια επόμενη πιθανή τριμερή σύνοδο του ιδίου με τον Πούτιν και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα τόνισε πως οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα απαιτήσει μια τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, μετά τη σύνοδο κορυφής αύριο στην Αλάσκα.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο Τραμπ θα ξεκινήσει τις αυριανές συνομιλίες με τον Πούτιν, ελπίζοντας να επιτύχει τον τερματισμό των μαχών στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά μια συνολική λύση για τον πόλεμο θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για να επιτευχθεί ειρήνη, νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια συζήτηση σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια συζήτηση σχετικά με… τις εδαφικές διαφορές και τις διεκδικήσεις, και για τι μάχονται», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους.

«Όλα αυτά θα αποτελέσουν μέρος μιας συνολικής συζήτησης. Αλλά νομίζω ότι η ελπίδα του προέδρου είναι να επιτύχει κάποια διακοπή των μαχών, ώστε να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι συνομιλίες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για να επιλυθεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.