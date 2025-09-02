Ντόναλντ Τραμπ: Ανακοίνωσε τη μεταφορά της έδρας της Διαστημικής Διοίκησης στην Αλαμπάμα

Για τη μεταφορά της έδρας της Διαστημικής Διοίκησης στην Αλαμπάμα μίλησε στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω ότι η έδρα της Διαστημικής Διοίκησης των ΗΠΑ θα μετακομίσει στην όμορφη τοποθεσία ενός μέρους που ονομάζεται Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, το οποίο θα είναι για πάντα γνωστό από εδώ και στο εξής ως Rocket City» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, οι αξιωματούχοι αποφάσισαν να το μεταφέρουν στην Αλαμπάμα και μια έκθεση του Γραφείου Λογοδοσίας της Κυβέρνησης (GAO) το 2022 διαπίστωσε ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ είχε «σημαντικά ελλείμματα στη διαφάνεια και την αξιοπιστία της». Στη συνέχεια, το 2023, ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επέλεξε να παραμείνει στο Κολοράντο, προκαλώντας την οργή των νομοθετών της Αλαμπάμα.