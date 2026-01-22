Ντόναλντ Τραμπ: «Η δομή της Γροιλανδίας βρίσκεται υπό επεξεργασία» – Το μήνυμα για την επιστροφή από το Νταβός

Το δικό του μήνυμα για όσα συνέβησαν στο Νταβός έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ με ανάρτηση στο Truth Social στάθηκε στις διαπραγματεύσεις για την Γροιλανδία.

«Επιστρέφω στην Ουάσινγκτον. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία στο Νταβός. Η δομή της Γροιλανδίας βρίσκεται υπό επεξεργασία και θα είναι εντυπωσιακή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το Συμβούλιο Ειρήνης είναι κάτι που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί ποτέ — πραγματικά μοναδικό. Τόσα πολλά καλά πράγματα συμβαίνουν!» ανέφερε.