Ντόναλντ Τραμπ: Η αναφορά του στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον ΟΗΕ
Τι είπε για το μεταναστευτικό
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε αναφορά στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ήρθε η ώρα να τερματιστεί το «αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων». Λέει «οι χώρες σας πάνε στην κόλαση».
Νωρίτερα, είχε δηλώσει ότι σχεδόν το 50% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές ήταν αλλοδαποί, και το αντίστοιχο ποσοστό στην Αυστρία ήταν 53%, στην Ελλάδα 54% και στην «όμορφη Ελβετία» ήταν 72%.
