Ντόναλντ Τραμπ: H Ισπανία ίσως θα πρέπει να αποβληθεί από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ

Την αποβολή της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ πρότεινε το βράδυ της Πέμπτης 9/10 σε δηλώσεις του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στην απαίτηση του 5% για τις αμυντικές δαπάνες που ζήτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Είχαμε έναν που υστερούσε, ήταν η Ισπανία», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Δεν έχουν καμία δικαιολογία να μην το κάνουν αυτό, αλλά αυτό είναι εντάξει. Ίσως θα έπρεπε να τους πετάξετε έξω από το ΝΑΤΟ, ειλικρινά» είπε.