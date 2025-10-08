Ντόναλντ Τραμπ: Ενδέχεται να ταξιδέψω στη Μέση Ανατολή την Κυριακή – Η συμφωνία για τη Γάζα είναι πολύ κοντά

Το δικό του μήνυμα για τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα έστειλε την Τετάρτη 8/10 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, με δηλώσεις του ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι ενδέχεται να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή την Κυριακή, καθώς προχωρούν οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Τα πάνε πολύ καλά. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα εκεί, εξαιρετικούς διαπραγματευτές, και είναι εξαιρετικοί διαπραγματευτές και από την άλλη πλευρά», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι είχε μιλήσει με την ομάδα του.

Για το αν θα υπάρξει συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Είναι κάτι που πιστεύω ότι θα συμβεί, έχει καλές πιθανότητες να συμβεί. Μπορεί να πάω εκεί κάποια στιγμή προς το τέλος της εβδομάδας, ίσως την Κυριακή», είπε. «Στην πραγματικότητα, και θα δούμε, αλλά υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα οι διαπραγματεύσεις να προχωρούν πολύ καλά».

Ο Τραμπ είπε ότι αν ταξιδέψει στην περιοχή, θα αναχωρήσει είτε το Σάββατο είτε την Κυριακή. Δεν είπε ποια χώρα ενδέχεται να επισκεφθεί. Οι διαπραγματευτές συναντώνται στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ της Ερυθράς Θάλασσας για να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία που θα προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα και τον τερματισμό των μαχών στην πολιορκημένη λωρίδα.

Ρούμπιο: Ο Τραμπ θα μπορούσε «πιθανώς» να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή εάν επιτευχθεί συμφωνία για τη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε «ενδεχομένως» να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή εάν επιτευχθεί συμφωνία για τη σύγκρουση στη Γάζα – αλλά προειδοποίησε ότι αυτές οι συνομιλίες έχουν ναυαγήσει στο παρελθόν, επομένως δεν μπορούν να μετρήσουν «τα κοτόπουλά τους πριν εκκολαφθούν».

«Ο πρόεδρος θα πρέπει να λάβει αυτήν την απόφαση, αλλά αναμένω ότι θα ενδιαφερόταν να το κάνει, αν το χρονοδιάγραμμα μπορούσε να λειτουργήσει. Όπως είπα, έχει σημειωθεί καλή πρόοδος σήμερα, τα γεγονότα κινούνται προς μια καλή κατεύθυνση, αλλά υπάρχει ακόμη κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο.

«Έχουμε βρεθεί εδώ και στο παρελθόν και έχουμε απογοητευτεί, οπότε εμείς… αλλά ξέρω ότι χρειάζεται πολλή και σκληρή δουλειά σε αυτό και οι εξελίξεις συμβαίνουν ώρα με την ώρα», πρόσθεσε.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για το ταξίδι του Τραμπ στην Αίγυπτο σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CNN. Ωστόσο, ο αξιωματούχος σημείωσε ότι «όλα είναι πιθανά».