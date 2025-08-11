Ντόναλντ Τραμπ: Έκτακτη βιντεοκλήση με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι πριν την συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα

Βιντεοκλήση με Ευρωπαίους ηγέτες αλλά και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να πραγματοποιήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συγκαλεί έκτακτη εικονική σύνοδο κορυφής την Τετάρτη με τους Ευρωπαίους ηγέτες, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η τηλεφωνική επικοινωνία έρχεται πριν από τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η εικονική σύνοδος κορυφής θα επικεντρωθεί σε επιλογές πίεσης κατά της Ρωσίας, σε ερωτήματα σχετικά με τα ουκρανικά εδάφη που έχει κατασχέσει η Ρωσία, στις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο και στην αλληλουχία πιθανών ειρηνευτικών συνομιλιών, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης στο Politico.

Ο Μερτς και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες απαιτούν από τον Πούτιν να συμφωνήσει πρώτα σε κατάπαυση του πυρός προτού μπορέσουν να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες ή ανταλλαγές εδαφών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι εικονικές συναντήσεις θα ξεκινήσουν στις 2 μ.μ. την Τετάρτη, ξεκινώντας με μια συζήτηση διάρκειας μίας ώρας με ηγέτες από τη Φινλανδία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Πολωνία, καθώς και τους προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και τον Ζελένσκι και τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στη συνέχεια μια συζήτηση μίας ώρας από τις 3 μ.μ., μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και του Ζελένσκι, με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του, Τζ. Ντ. Βανς.