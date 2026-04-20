Αμερικανός Γερουσιαστής το “ξεκόβει” στον Ερντογάν: “Δεν θα πάρεις τα F-35”
Ο Ρικ Σκοτ έστειλε σκληρό μήνυμα μέσω Χ, "αδειάζοντας" τον Μπάρακ
“Άδειασε” τόσο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τα μαχητικά F-35 όσο και τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ ο Ρεπουμπλικανός Αμερικανός Γερουσιαστής Ρικ Σκοτ και στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Σκοτ, αναδημοσιεύοντας τις επίμαχες (αισιόδοξες) δηλώσεις του Μπάρακ, έγραψε στην ανάρτησή του στο X: «Η Τουρκία, η χώρα που χρηματοδοτεί τη Χαμάς, τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, μισεί το Ισραήλ, αγαπά τη Ρωσία και το Ιράν… καλή τύχη στο να αποκτήσετε τα F-35, τα F-16 και οποιαδήποτε άλλη αμυντική πλατφόρμα αμερικανικής κατασκευής. Το είπα στον Ερντογάν το 2018 και του το λέω ξανά: ΔΕΝ θα πάρεις τα μαχητικά F-35».
Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ μιλώντας στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας είχε πει πως το θέμα του (αντιαεροπορικών συστημάτων) S-400 της Τουρκίας θα «λυθεί σύντομα, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι σύμφωνος με την επανένταξη των Τούρκων σε πρόγραμμα μαχητικών F-35.
Μάλιστα, δήλωσε ότι «η Ελλάδα έχει S-300 και F-35. Έτσι, το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας είναι, ξέρετε, ένα άλλο ιστορικό ζήτημα. Δεν θα επιχειρήσω καν να φτάσω εκεί, επειδή θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο».
«Η Τουρκία δεν είναι χώρα με την οποία μπορεί κανείς να τα βάζει» είχε προσθέσει ακόμα ο Μπάρακ.
