Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογο του, Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου.

Η συνάντηση τους είχε συνολική διάρκεια 15 λεπτών και πραγματοποιήθηκε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Αμέσως μετά τη συνάντησή τους, ο Ουκρανός Πρόεδρος έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτηρίζοντας τη συνάντησή του με τον Τραμπ ως «καλή», ενώ, συμπλήρωσε ότι «έχει τη δυνατότητα να γίνει ιστορική».

«Καλή συνάντηση. Συζητήσαμε πολλά ένας προς έναν. Ελπίζουμε σε αποτελέσματα σε όλα όσα συζητήσαμε. Προστασία της ζωής των ανθρώπων μας. Πλήρης και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη που θα αποτρέψει να ξεσπάσει άλλος πόλεμος», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ιδιαιτέρως συμβολική συνάντηση που μπορεί να εξελιχθεί σε ιστορική, αν πετύχουμε κοινά αποτελέσματα. Ευχαριστώ @POTUS», κατέληξε.

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0