ΔΙΕΘΝΗ

Νότια Κορέα: Στις 19 Φεβρουαρίου αναμένεται η ετυμηγορία στη δίκη του πρώην προέδρου Γιουν

Δεν έχει εκτελεστεί κρατούμενος εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες

Νότια Κορέα: Στις 19 Φεβρουαρίου αναμένεται η ετυμηγορία στη δίκη του πρώην προέδρου Γιουν
DEBATER NEWSROOM

Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ Γελ, ο οποίος δικάζεται στη Σεούλ για απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024, αναμένεται να μάθει την ετυμηγορία του δικαστηρίου στις 19 Φεβρουαρίου, όπως μεταδίδει το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Νωρίτερα σήμερα, οι εισαγγελείς ζήτησαν την επιβολή της θανατικής ποινής στον 65χρονο Γιουν.

Στη Νότια Κορέα δεν έχει εκτελεστεί κρατούμενος εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

