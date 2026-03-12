Νορβηγία: Το Όσλο απαγορεύει στα πλοία με νορβηγική σημαία να εισέρχονται στα Στενά του Ορμούζ

Η αρχή θαλάσσιων μεταφορών της Νορβηγίας ανέφερε σήμερα πως τα πλοία με σημαία Νορβηγίας δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται στα Στενά του Ορμούζ μέχρι νεοτέρας, λόγω της κλιμακούμενης κατάστασης ασφαλείας, μετά τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν.

«Δεδομένου του πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση, είναι σημαντικό για εμάς να υπογραμμίσουμε πως μετακινούμαστε τώρα από μια ισχυρή σύσταση σχετικά με την κυκλοφορία των πλοίων στην περιοχή σε μια απαγόρευση», επισημαίνεται σε μία ανακοίνωση.

Για οποιοδήποτε πλοίο βρίσκεται ήδη στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, θα εναπόκειται στις ναυτιλιακές εταιρείες να αξιολογήσουν εάν θα είναι ασφαλέστερο να αποχωρήσουν ή να παραμείνουν στην περιοχή, προστίθεται.