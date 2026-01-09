Νίκος Χριστοδουλίδης: «Όποιος έχει στοιχεία να τα καταθέσει στις Αρχές» – H πρώτη αντίδραση για το βίντεο που προκάλεσε σάλο

Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης τοποθετήθηκε και επίσημα για το βίντεο που έχει προκαλέσει πολιτικό σάλο στην χώρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το philenews ο πρόεδρος της Κύπρου ανέφερε ότι «θέλω να καλέσω δημόσια τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο η έμμεσο χρηματισμό κατά τη διάρκειά της προεκλογικής μου εκστρατείας, αλλά και κατά τη διάρκεια που είμαι Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να τα καταθέσει αμέσως στις Αρχές του Κράτους».

Ο Χριστοδουλίδης, είπε ότι «το έχω πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω και σήμερα. Σε κανένα μα σε κανένα, δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς». Ο κ. Χριστοδουλίδης, στάθηκε στη συνέχεια σε δύο σημεία, στο πρώτο ότι «η προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων, η οποία ξεκίνησε από την πρώτη μέρα, θα τη συνεχίσω. Θα την συνεχίσω γιατί είναι προς όφελος της χώρας μας και χαίρομαι που αυτή η προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα»

Στη συνέχεια είπε ότι «είδαμε και σήμερα, τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψης μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την ανακοίνωση αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας».

Τριγμοί στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου μετά το βίντεο με τις μίζες στο προεδρικό μέγαρο

Βόμβα στα θεμέλια του πολιτικού σκηνικού της Κύπρου βάζει βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα το απόγευμα της Πέμπτης (1/8) και δείχνει υψηλά ιστάμενα πολιτικά πρόσωπα να μιλούν για μίζες.

Ειδικότερα, το βίντεο δείχνει τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη, τον διευθυντή του γραφείου του Προέδρου Χριστοδουλίδη, Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργου Χρυσοχού, να μιλούν για μετρητά που υπερβαίνουν το όριο του 1 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του τωρινού κυβερνητικού σχηματισμού υπό τον Νίκο Χριστουδουλίδη.

Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο της Κύπρου, το βράδυ της Πέμπτης υπήρξε σύσκεψη υπό τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην οποία μετείχαν ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης και ο προϊστάμενος της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τάσος Τζιωνής. Το βίντεο διάρκειας περίπου οκτώ λεπτών δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της Emily Thompson, η οποία παρουσιάζεται να είναι ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια και λέκτορας, με βασική εστίαση στην εξωτερική και εσωτερική των ΗΠΑ.

Η Λευκωσία στη πρώτη της αντίδραση κάνει λόγο για “υβριδική επίθεση” εναντίον της Δημοκρατίας της Κύπρου και δείχνει “ρωσικό δάχτυλο” λόγω της ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ.

Σε μια πρώτη ενέργεια, ο πρώην υπουργός Γιώργος Λακκοτρύπης υπέβαλε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας ενώ, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Cyprus Times, του ζητήθηκαν περαιτέρω στοιχεία τα οποία, όπως δήλωσε ο ίδιος, θα παραδώσει τις επόμενες μέρες.

Τι δείχνει το επίμαχο βίντεο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τη δημοσίευση στο Χ, τα πρόσωπα με τα οποία συνομιλούν στο βίντεο είχαν πρόσφατα παρουσιαστεί ως επενδυτές που εξέφρασαν ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Κύπρο. Σε χαρακτηριστικό απόσπασμα, ο Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να λέει, σε γενικό πλαίσιο αναφοράς στις προεδρικές εκλογές, ότι το όριο χρηματοδότησης βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι για να υπάρξει υπέρβαση «κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά».

Οι συμμετέχοντες στο βίντεο φέρονται να μιλούν για «διαδρομές» πολιτικού χρήματος, χρηματοδοτήσεις και τρόπους «στήριξης» της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη για τις εκλογές του 2028, μέσω εταιρικών εισφορών ή δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Με δήλωση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης τόνισε ότι το βίντεο «χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ».

Αναλυτικά όσα ανέφερε: «Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ.

Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας. Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας».

Στην τελευταία ανάρτησή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σημειώνει ότι, μετά από περαιτέρω διερεύνηση και στοιχεία που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, «εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας», προσθέτοντας ότι έχουν ενημερωθεί τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας όσο και ο Αρχηγός της Αστυνομίας.

Το site Economy Today μεταδίδει ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως συνομιλητές των Κυπρίων αξιωματούχων/παραγόντων παρουσιάστηκαν ως Ολλανδοί επενδυτές με στόχο επενδύσεις άνω των €100 εκατ. στην Κύπρο, ειδικά στον τομέα της ενέργειας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρονται να είχαν επαφές με τον Γιώργο Λακκοτρύπη εντός και εκτός Κύπρου, να έγινε τηλεδιάσκεψη με τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους και κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Γιώργο Χρυσοχό.

Χρυσοχός: “Κακομονταρισμένο βίντεο”

Ο ίδιος πάντως ο Γιώργος Χρυσοχός, σύμφωνα με το AlphaNewsLive, μιλάει για κακομονταρισμένο βίντεο.

«Ποτέ δεν ανέφερα τη λέξη Χριστοδουλίδης ή πρόεδρος προφανώς, ήταν από άλλες περιπτώσεις που τα πήραν και τα έβαλαν. Φαίνεται μάλιστα και το μανίκι μου πάνω σε κάποια φάση, προφανώς ήταν άλλη στιγμή, για άλλο πράγμα μιλούσα» αναφέρει.

Επιβεβαιώνει, δε, ότι δόθηκε χορηγία από την Cyfield στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης: «Είναι γεγονός ότι στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής έχουμε έντονη δράση και δώσαμε σε πάρα πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα 250 χιλιάδες. Δεν είναι κάτι κακό, δεν κάναμε κάτι κακό, δεν προβάλλεται κάτι κακό για εμάς»