Νικολάς Μαδούρο: «Είμαι αθώος και αξιοπρεπής άνθρωπος» – Τότε θα εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο βρέθηκε την Δευτέρα 5/1 στο δικαστήριο μαζί με τη σύζυγό του για την απαγγελία κατηγοριών και θα εμφανιστεί ξανά σε αυτό στις 17 Μαρτίου.

Ο Μαδούρο συνοδεύτηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου με τα πόδια του αλυσοδεμένα. Αφού κάθισε, άρχισε να γράφει σε ένα σημειωματάριο όπως αναφέρει το Reuters. Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Άλβιν Χέλερσταϊν ξεκίνησε την ακρόαση λέγοντας ότι ο ρόλος του είναι να διασφαλίσει τη δικαιοσύνη.

«Αυτή είναι η δουλειά μου και αυτή είναι η πρόθεσή μου», είπε ο Χέλερσταϊν, προτού συνοψίσει τις κατηγορίες στο κατηγορητήριο.

Στη συνέχεια, ο Μαδούρο κλήθηκε να σηκωθεί και να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του. Εκείνος απάντησε στα ισπανικά. Μιλώντας μέσω διερμηνέα, ο Μαδούρο είπε ότι ήταν ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και ότι είχε συλληφθεί στο σπίτι του.

Ο Χέλερσταϊν τον διέκοψε, λέγοντας ότι τώρα δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να αντιμετωπιστούν νομικά ζητήματα. Ο δικαστής είπε ότι «θα υπάρξει χρόνος και τόπος» για να παρουσιάσουν οι δικηγόροι υπεράσπισης του Μαδούρο την υπόθεσή τους, αλλά προς το παρόν ήθελε μόνο να επιβεβαιώσει ο Μαδούρο την ταυτότητά του ως τυπική διαδικασία.

«Είμαι αθώος, δεν είμαι ένοχος, είμαι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, εξακολουθώ να είμαι πρόεδρος της χώρας μου», είπε ο Μαδούρο, προτού τον διακόψει ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν.

Αφού ο Μαδούρο δήλωσε αθώος, ο δικαστής είπε ότι η δήλωση αυτή θα καταγραφόταν στα πρακτικά και ζήτησε από τη σύζυγο του Μαδούρο, Σίλια Φλόρες, να επιβεβαιώσει την ταυτότητά της και ότι εκπροσωπείται από δικηγόρο. Η σύζυγος του Μαδούρο μίλησε μέσω διερμηνέα και δήλωσε αθώα. «Αθώα, εντελώς αθώα», είπε η Φλόρες.

Παράλληλα, ένα μεγάλο πλήθος Βενεζουελάνων που υποστηρίζουν τη σύλληψη του Μαδούρο συγκεντρώθηκε έξω από το δικαστήριο του Μανχάταν πριν από την ακροαματική διαδικασία σήμερα, σε μια συγκινητική συγκέντρωση όπου πολλοί γιόρτασαν την ανατροπή του Βενεζουελάνου ηγέτη.

NOW: "Thank you President Trump!" shouts a man as confrontations continue between dueling protests outside NYC Court, where Venezuela's Maduro is being processed. pic.twitter.com/0cLsnr2RBy— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) January 5, 2026

ΟΗΕ για Βενεζουέλα: “Kατάφωρη παραβίαση του Χάρτη, που συνιστά απειλή για τη διεθνή και περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια”

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανοιχτή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ υπό το θέμα «Απειλές κατά της Διεθνούς Ειρήνης και Ασφάλειας». Η Κολομβία, Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου, ζήτησε κατεπείγουσα συνεδρίαση μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου 2026, κατά την οποία απομακρύνθηκαν από τη χώρα ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες.

Η Βενεζουέλα απέστειλε επίσης επιστολή στο Συμβούλιο στις 3 Ιανουαρίου ζητώντας τη σύγκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Συμβουλίου (S/2026/5), αίτημα το οποίο υποστήριξαν η Κίνα και η Ρωσία.

Η Αναπ. Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας εκ μέρους του ΓΓ ΟΗΕ Aντόνιο Γκουτέρες επισημαίνοντας ότι «αμερικανικές δυνάμεις έδρασαν σε ολόκληρο το Καράκας και στις βόρειες πολιτείες Μιράντα, Αραγκούα και Λα Γκουάιρα», ενώ «η έκταση των απωλειών που προέκυψαν από αυτές τις ενέργειες παραμένει άγνωστη». Υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως «θα διοικήσουμε τη χώρα μέχρις ότου καταστεί δυνατή μια ασφαλής, ορθή και συνετή μετάβαση».

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας χαρακτήρισε την αμερικανική ενέργεια ως «στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιήθηκε σε πολιτικές και στρατιωτικές περιοχές» και ως «κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη, που συνιστά απειλή για τη διεθνή και περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια». Σημείωσε επίσης ότι ο Πρόεδρος Μαδούρο «κρατείται στη Νέα Υόρκη, κατηγορούμενος από τις αμερικανικές αρχές, μαζί με τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες, για σοβαρά ποινικά αδικήματα», υπογραμμίζοντας ότι «το άμεσο μέλλον της Βενεζουέλας παραμένει αβέβαιο».

Η κ. ΝτιΚάρλο εξέφρασε «βαθιά ανησυχία για την πιθανή κλιμάκωση της αστάθειας στη χώρα, τον ενδεχόμενο αντίκτυπο στην περιοχή και το προηγούμενο που ενδέχεται να δημιουργηθεί».

Aνέφερε ότι η κατάσταση «αποτελεί αντικείμενο περιφερειακής και διεθνούς ανησυχίας εδώ και πολλά χρόνια», ιδίως μετά τις «αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές του Ιουλίου 2024», κατά τις οποίες επισημάνθηκαν «σοβαρά ζητήματα» και διατυπώθηκε σταθερά το αίτημα για «πλήρη διαφάνεια και πλήρη δημοσιοποίηση των εκλογικών αποτελεσμάτων».

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί «σοβαρές παραβιάσεις» ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι στις 3 Ιανουαρίου εκδόθηκε «διάταγμα έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια, το οποίο επεκτείνει πρόσθετες εξουσίες ασφάλειας στην κυβέρνηση».

Αναφερόμενη στο διεθνές δίκαιο, δήλωσε ότι παραμένει «βαθιά ανήσυχη ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν έγιναν σεβαστοί σε σχέση με την στρατιωτική ενέργεια της 3ης Ιανουαρίου», υπενθυμίζοντας ότι ο Χάρτης του ΟΗΕ κατοχυρώνει «την απαγόρευση της απειλής ή της χρήσης βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους».

Κάλεσε όλους τους Βενεζουελάνους δρώντες να εμπλακούν σε «έναν χωρίς αποκλεισμούς, δημοκρατικό διάλογο», με «πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της κυρίαρχης βούλησης του λαού της Βενεζουέλας», ενώ προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει «σε πνεύμα αλληλεγγύης».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι σε καταστάσεις όπως η παρούσα «πρέπει να σεβαστούμε τον Χάρτη του ΟΗΕ» και την «απαγόρευση της απειλής ή της χρήσης βίας», τονίζοντας ότι «η δύναμη του νόμου πρέπει να υπερισχύσει» και ότι «αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε».