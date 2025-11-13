Νικόλα Σαρκοζί: Πότε θα εκδικαστεί η έφεση για την υπόθεση χρηματοδότησης από την Λιβύη

Η έφεση του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος καταδικάσθηκε σε φυλάκιση πέντε ετών για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007 και πέρασε 20 ημέρες στη φυλακή, θα εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου ως τις 3 Ιουνίου, ανακοίνωσε σήμερα το Εφετείο του Παρισιού.

Ο πρώην αρχηγός του κράτους της Γαλλίας καταδικάσθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση επειδή άφησε εν γνώσει του συνεργάτες του να ζητήσουν από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι να χρηματοδοτήσει κρυφά τη νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία του για την προεδρία το 2007.

Έμεινε τρεις εβδομάδες στη φυλακή και δηλώνει αθώος. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου για την υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του από τη Λιβύη για την προεδρία το 2007, και αποφυλακίστηκε τη Δευτέρα (10/11).

«Καθώς ξαναβρίσκω την ελευθερία μου και την οικογένειά μου, θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου σε όλους όσους μου έγραψαν, με στήριξαν και με υπερασπίστηκαν. Τα χιλιάδες μηνύματα υποστήριξής σας με συγκίνησαν βαθιά και μου έδωσαν τη δύναμη να αντέξω αυτή τη δοκιμασία», ανέφερε αρχικά σε ανάρτησή του στο Χ αμέσως μετά την αποφυλάκιση του από την La Sante.



«Ο νόμος εφαρμόστηκε. Τώρα θα προετοιμαστώ για την έφεση. Η ενέργειά μου επικεντρώνεται αποκλειστικά στην απόδειξη της αθωότητάς μου. Η αλήθεια θα επικρατήσει. Αυτό είναι ένα μάθημα που μας διδάσκει η ζωή. Η υπόλοιπη ιστορία μένει να γραφτεί», πρόσθεσε.