Νικολά Σαρκοζί: Το πρώτο γεύμα με την Κάρλα Μπρούνι μετά την αποφυλάκιση

Μόλις μία ημέρα μετά την αποφυλάκισή του, ο Νικολά Σαρκοζί εθεάθη να γευματίζει το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) σε γνωστό εστιατόριο του 16ου διαμερίσματος του Παρισιού, μαζί με τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, και μέλη της οικογένειάς του.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, που καταδικάστηκε για την υπόθεση της φερόμενης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από τη Λιβύη, είχε επιστρέψει τη Δευτέρα στο σπίτι του, μετά από είκοσι ημέρες κράτησης στη φυλακή της Santé. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις συνθήκες κράτησής του «εφιαλτικές», λέγοντας: «Ήταν πολύ δύσκολο, εξαντλητικό, όπως για κάθε κρατούμενο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρωί της Τρίτης, πριν από το οικογενειακό γεύμα, ο Σαρκοζί έκανε την καθιερωμένη του προπόνηση κοντά στην κατοικία του. Αν και είχε προσκληθεί στις επίσημες τελετές της 11ης Νοεμβρίου από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επέλεξε να μην παραστεί.

Πλέον υπό δικαστική επιτήρηση, σκοπεύει να επιστρέψει στις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Όπως αναφέρει το Paris Match, κάθε πρωί θα μεταβαίνει στα γραφεία του στη λεωφόρο Miromesnil, όπου θα εργάζεται πάνω στην προετοιμασία της έφεσής του – που έχει οριστεί για την άνοιξη – και θα απαντά στην αλληλογραφία του. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, είχε λάβει χιλιάδες επιστολές συμπαράστασης, δηλώνοντας μέσω του περιβάλλοντός του: «Κανένα γράμμα δεν θα μείνει αναπάντητο. Το τέλος αυτής της ιστορίας δεν έχει γραφτεί ακόμη».

🇫🇷🍽️ Nicolas Sarkozy aperçu dans un restaurant parisien, au lendemain de sa libération. (Paris Match) https://t.co/gSjaN2sCov pic.twitter.com/cofdjEzwew November 11, 2025

Τα απογεύματά του, σύμφωνα με κοντινά του πρόσωπα, θα τα αφιερώνει στην οικογένειά του και στη συγγραφή του νέου του βιβλίου. «Έχω ήδη τον τίτλο στο μυαλό μου», είχε αποκαλύψει λίγο πριν τη φυλάκισή του, προσθέτοντας πως «δεν θα είναι μυθιστόρημα».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής του, η Κάρλα Μπρούνι στάθηκε στο πλευρό του, με συχνές επισκέψεις και αναρτήσεις στήριξης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα, ο Σαρκοζί απολαμβάνει ξανά την ελευθερία του και θα έχει επιτέλους την ευκαιρία να γνωρίσει και το νέο μέλος της οικογένειας – τον εγγονό του, Sylla, που γεννήθηκε όσο εκείνος βρισκόταν στη φυλακή.