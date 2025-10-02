Νετανιάχου: Συγχαίρει το Ισραηλινό Ναυτικό για την αναχαίτιση του στολίσκου προς τη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχάρη το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ για την αναχαίτιση του στολίσκου που επιχειρούσε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι η επιχείρηση έγινε με «επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα» ανήμερα του Γιομ Κιπούρ.

Όπως τόνισε, «η σημαντική δράση των ναυτικών δυνάμεων απέτρεψε δεκάδες πλοία από το να εισέλθουν σε εμπόλεμη ζώνη και απέκρουσε μια εκστρατεία απονομιμοποίησης κατά του Ισραήλ».

Παράλληλα, ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι περισσότεροι από 400 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 41 σκάφη συνελήφθησαν. Η επιχείρηση, που διήρκεσε περίπου 12 ώρες, ολοκληρώθηκε με τη μεταφορά των συλληφθέντων στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου παραδόθηκαν στην αστυνομία.