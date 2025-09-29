Νετανιάχου και Τραμπ «σφραγίζουν» συμφωνία για ειρήνη στη Γάζα

Για «ιστορική ημέρα» μίλησαν Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου στην κοινή τους συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποδέχθηκε την πρόταση 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Τώρα, το σχέδιο πρέπει να εγκριθεί από τη Χαμάς.

«72 ώρες» και αποστρατικοποίηση – Η δέσμευση Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε την ημέρα ως «μία από τις πιο σπουδαίες μέρες…» και υποστήριξε ότι «Το πολύ σε 72 ώρες οι όμηροι επιστρέφουν», αναφερόμενος στην πλήρη αποστρατικοποίηση της Γάζας που προβλέπει το σχέδιο. Πρόσθεσε ότι ελπίζει η Χαμάς να αποδεχθεί τη συμφωνία, καθώς «όλοι οι υπόλοιποι την δέχθηκαν», ενώ προειδοποίησε ότι σε περίπτωση άρνησης οι ΗΠΑ θα στηρίξουν πλήρως το Ισραήλ «για ό,τι ακολουθήσει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η «τελική ευθύνη» στην Χαμάς – Σκληρή προειδοποίηση Νετανιάχου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την πρόταση ως κρίσιμο βήμα και τόνισε ότι αν η Χαμάς δεχτεί τη συμφωνία «θα φέρει πίσω όλους τους ομήρους». Όπως είπε, «Δε θα είναι νέο ξεκίνημα μόνο για τη Γάζα αλλά και για ολόκληρη την περιοχή», ενώ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «με τον εύκολο ή με το δύσκολο τρόπο αλλά θα τελειώσει. Δεν κάναμε τόσες θυσίες για να μείνει η Χαμάς στη Γάζα και να κάνει φρικτές σφαγές».

Διεθνής στήριξη και πολιτικές επιπτώσεις

Στη συνέντευξη ο Τραμπ σχολίασε ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος λόγω της κόπωσης από την παρατεταμένη κρίση και υπογράμμισε πως «Αν οι Παλαιστίνιοι δεν δεχθούν την συμφωνία, θα έχουν αυτοί την ευθύνη…». Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν στην ειρήνη, ακόμη και «ίσως και αιώνια ειρήνη», και αναφέρθηκε στην πιθανή συμμετοχή του Ιράν στη στήριξη της ειρηνευτικής προσπάθειας.

Ομηροι, αποστρατικοποίηση και μέτρα ασφαλείας

Ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι «Όλοι οι όμηροι ζωντανοί και νεκροί θα επιστρέψουν, θα αφοπλιστεί η Χαμάς. Αν δεχθεί η Χαμάς τη συμφωνία, θα απελευθερωθούν οι όμηροι σε 72 ώρες…» και πρόσθεσε ότι θα δημιουργηθεί «περίμετρος ασφαλείας» ώστε η οργάνωση να μην απειλεί ξανά το Ισραήλ.

Τελικά μηνύματα

Και οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν αισιόδοξοι: ο Τραμπ μίλησε για ένα δυνατό πλαίσιο ειρήνης και ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο δηλώνοντας ότι «Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική, το Ισραήλ». Πλέον το πολιτικό και πρακτικό βάρος μετατοπίζεται στη Χαμάς, η οποία καλείται να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί το προτεινόμενο σχέδιο και να θέσει τέρμα σε έναν από τους πιο πολύνεκρους και παρατεταμένους κύκλους βίας στην περιοχή.