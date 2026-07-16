Νέος γύρος αεροπορικών επιδρομών από τις ΗΠΑ κατά του Ιράν – «Θέλει να καταλήξει σε συμφωνία η Τεχεράνη» λέει ο Λευκός Οίκος

Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν έναν πέμπτο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν «για να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες», ανακοίνωσε η CENTCOM στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στο νησί Κεσμ, στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Τσαμπαχάρ.

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Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ διαβεβαίωσε σήμερα ότι το Ιράν εξακολουθεί να συνομιλεί με τις ΗΠΑ και επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας.

«Ο λόγος για τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών είναι ότι το Ιράν παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης που είχαμε συνάψει», δήλωσε η Λέβιτ. «Ειδικότερα, βάσει του μνημονίου συνεννόησης που υπέγραψαν, (οι Ιρανοί) δεν έπρεπε να εξαπολύσουν πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Αλλά δυστυχώς έλαβαν την τραγική για εκείνους απόφαση να το κάνουν», συμπλήρωσε.

Η Λέβιτ ανέφερε επίσης πως τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοικτά για πλοία που δεν ταξιδεύουν προς ή από ιρανικά λιμάνια και ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ παραμένει στην περιοχή για να διασφαλίσει πως θα συμβεί αυτό ακριβώς.