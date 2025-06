Συνεχίζει να προκαλεί τεράστια ανησυχία η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς για έκτη ημέρα Ισραήλ και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Την ίδια ώρα, όλοι περιμένουν τις επόμενες κινήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος όπως φαίνεται είναι έτοιμος να εμπλακεί στη σύρραξη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Ιράν «σε παράδοση άνευ όρων», ενώ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ με ανάρτησή του στο X διεμήνυσε πως η «μάχη ξεκινά», προειδοποιώντας πως «δεν θα δείξουμε έλεος στους σιωνιστές».

Απειλές προς τις ΗΠΑ, εν αναμονή των αποφάσεων του Ντόναλντ Τραμπ, εκτοξεύει το Ιράν δια στόματος του εκπροσώπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως τόνισε ο Ισμαήλ Μπαγκεΐ στο Al Jazeera, σύμφωνα με το SkyNews, οποιαδήποτε αμερικανική επέμβαση στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει σε «ολοκληρωτικό πόλεμο στην περιοχή».

Ερωτηθείς για το εάν πιστεύει ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ελέγξουν το Ισραήλ, απάντησε: «Όχι».

Την ίδια στιγμή, το Ιράν μετέφερε στην Ουάσινγκτον πως θα απαντήσει αποφασιστικά στις ΗΠΑ εάν η χώρα έχει άμεση εμπλοκή στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη.

Ο Αλί Μπαχρεϊνί, ο πρεσβευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στα Ηνωμένα έθνη στη Γενεύη, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι θεωρεί τις ΗΠΑ «συνένοχες σε αυτό που κάνει το Ισραήλ».

Ο Μπαχρεϊνί δήλωσε επίσης ότι το Ιράν θα απαντήσει στα ισραηλινά πλήγματα «με σφοδρότητα».

«Δεν θα επιδείξουμε καμία διστακτικότητα στο να υπερασπιστούμε τον λαό, την ασφάλεια και τη γη μας. Θα απαντήσουμε σοβαρά και με σφοδρότητα, χωρίς περιορισμό», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αλί Μπαχρεϊνί, ο πρεσβευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη

Υπενθυμίζεται ότι ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής μηχανών φυγοκέντρησης ουρανίου και εργοστάσια όπλων στο Ιράν.

Τα πλήγματα αυτά, που πραγματοποιήθηκαν από «περισσότερα από 50 αεροπλάνα», είχαν στόχο «μία εγκατάσταση παραγωγής μηχανών φυγοκέντρησης στην Τεχεράνη» καθώς και «εγκαταστάσεις κατασκευής όπλων (…) ιδιαίτερα εγκαταστάσεις παραγωγής πρώτων υλών και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση πυραύλων εδάφους – εδάφους», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

⭕️ The IDF struck a centrifuge production site and multiple weapon manufacturing facilities in the Tehran area, key elements of Iran’s nuclear weapons and missile programs. Over 50 IAF fighter jets targeted: – A facility for producing centrifuges used to enrich uranium beyond… pic.twitter.com/YXMiKAJWVz

Επίσης, η Τεχεράνη εκτόξευσε τα ξημερώματα της Τετάρτης 18/6 «πύραυλους Fattah-1» (Φατάχ-1), σύμφωνα με το ημιεπίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr και το κρατικό Press TV. Τα δύο μέσα αποδίδουν την ευθύνη στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Reports now suggest that the Israeli strikes earlier against the eastern outskirts of the Iranian capital of Tehran may have targeted the Khojir Garrison Aerospace Complex to the southeast of the city, near the village of Hajarabad, which is known to be one of the largest sites… pic.twitter.com/BTlGCKkrID