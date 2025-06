Ένα ακόμη κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών πραγματοποιήθηκε στο δυτικό Ιράν το βράδυ της Παρασκευής 20/6.

Οι επιδρομές στόχευαν χώρους αποθήκευσης και εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων, σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο και είναι μια ακόμη απάντηση για την επίθεση του Ιράν νωρίτερα.

Από σήμερα το πρωί, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει καταρρίψει περισσότερα από 15 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τον στρατό.

Since this morning, the Israeli Air Force has shot down more than 15 drones launched from Iran at Israel, the military says.



The drones were shot down by fighter jets, helicopters, as well as ground-based systems.