Τέσσερις Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας μετά από ισραηλινά πλήγματα.

Την συγκεκριμένη τραγική είδηση ανακοίνωσαν τα συνδικάτα των δημοσιογράφων αλλά και ένας ντόπιος δημόσιος λειτουργός.

Ο διευθυντής του γραφείου της κυβέρνησης της Χαμάς, αρμόδιος για τα μέσα ενημέρωσης, Σαλάμεχ Μααρούφ ανακοίνωσε τα ονόματα των θυμάτων: πρόκειται για τους Σαΐντ αλ Ταουίλ, τον διευθυντή του ειδησεογραφικού πρακτορείου Al-Khamisa, τον φωτορεπόρτερ Μοχάμεντ Σομπόκ και τον Χισάμ Ναουαϊχάχ, ανταποκριτή ενός τοπικού μέσου ενημέρωσης.

7 Palestinian journalists have died since the beginning of the Israeli strikes in Gaza Strip: Palestinian media