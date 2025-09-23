Νέα Υόρκη: Εξάρθρωσαν δίκτυο με πάνω από 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ εξάρθρωσε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών συσκευών που βρίσκονταν σε όλη περιοχή της Νέας Υόρκης και χρησιμοποιούνταν για την εκτέλεση πολλαπλών απειλών τηλεπικοινωνιών εναντίον ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων των ΗΠΑ, γεγονός που αποτελούσε άμεση απειλή για τις προστατευτικές επιχειρήσεις της υπηρεσίας.

Αυτή η έρευνα προστατευτικών πληροφοριών οδήγησε στην ανακάλυψη περισσότερων από 300 κοινά τοποθετημένων διακομιστών SIM και 100.000 καρτών SIM σε πολλαπλές τοποθεσίες.

The Secret Service dismantled a network of more than 300 SIM servers and 100,000 SIM cards in the New York-area that were capable of crippling telecom systems and carrying out anonymous telephonic attacks, disrupting the threat before world leaders arrived for the UN General… pic.twitter.com/sZKUeGqvGY— U.S. Secret Service (@SecretService) September 23, 2025

Εκτός από την εκτέλεση ανώνυμων τηλεφωνικών απειλών, αυτές οι συσκευές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση ενός ευρέος φάσματος τηλεπικοινωνιακών επιθέσεων. Αυτό περιλαμβάνει την απενεργοποίηση πύργων κινητής τηλεφωνίας, την ενεργοποίηση επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών και τη διευκόλυνση της ανώνυμης, κρυπτογραφημένης επικοινωνίας μεταξύ πιθανών απειλητικών φορέων και εγκληματικών επιχειρήσεων.

Ενώ η εγκληματολογική εξέταση αυτών των συσκευών βρίσκεται σε εξέλιξη, η πρώιμη ανάλυση υποδεικνύει κυψελωτές επικοινωνίες μεταξύ φορέων απειλής εθνικών κρατών και ατόμων που είναι γνωστά στις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου.

«Η πιθανότητα διαταραχής των τηλεπικοινωνιών της χώρας μας που προκαλείται από αυτό το δίκτυο συσκευών δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί», δήλωσε ο Διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, Σον Κάραν. «Η προστατευτική αποστολή της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ αφορά αποκλειστικά την πρόληψη και αυτή η έρευνα καθιστά σαφές σε πιθανούς κακόβουλους παράγοντες ότι οι επικείμενες απειλές για τους προστατευόμενους μας θα διερευνηθούν, θα εντοπιστούν και θα εξαλειφθούν αμέσως».

Αυτές οι συσκευές συγκεντρώθηκαν σε απόσταση 35 μιλίων από την παγκόσμια σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Νέα Υόρκη. Δεδομένου του χρόνου, της τοποθεσίας και της πιθανότητας σημαντικής διακοπής των τηλεπικοινωνιών της Νέας Υόρκης από αυτές τις συσκευές, η υπηρεσία κινήθηκε γρήγορα για να διαταράξει αυτό το δίκτυο. Η Μονάδα Προηγμένης Αναχαίτισης Απειλών της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, ένα νέο τμήμα της υπηρεσίας που είναι αφιερωμένο στην αντιμετώπιση των πιο σημαντικών και επικείμενων απειλών για τα προστατευόμενα μέλη μας, διεξάγει αυτήν την έρευνα. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι Ερευνές Εσωτερικής Ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών και η Αστυνομία της Νέας Υόρκης, καθώς και άλλοι κρατικοί και τοπικοί εταίροι επιβολής του νόμου, παρείχαν πολύτιμες τεχνικές συμβουλές και βοήθεια για την υποστήριξη αυτής της έρευνας.